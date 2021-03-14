سياسة
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العلماء بانتظار مرور كويكب هو الأسرع والأقرب.. فما احتمالية اصطدامه بالأرض؟
أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، مرور كويكب بالقرب من الأرض سيكون الأسرع من معظم الكويكبات التي مرّت سابقاً، يوم الأحد 20 مارس/آذار الجاري، فما مدى خطورته؟
العلماء بانتظار مرور كويكب هو الأسرع والأقرب.. فما احتمالية اصطدامه بالأرض؟
"ناسا": كلما جمعنا مزيداً من المعلومات عن هذه الأجرام، أمكنَ الاستعداد لإبعادها في حال هدّد أحدها الأرض / Getty Images
14 مارس 2021

يتوقع مرور كويكب قريباً من الأرض يوم الأحد 21 مارس/آذار الجاري، وفق حسابات وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".

وعلى الرغم من تطمينات الوكالة الأمريكية بأن "خطر الاصطدام" غير قائم لأن الكويكب عند أقرب نقطة له، سيبقى على مسافة تزيد عن خمسة أضعاف المسافة بين الأرض والقمر، إلا أن درجة القرب تكفي لتصنيفه "من المحتمل أن يكون خطراً".

ولا يعرف العلماء الكثير عن هذا الكويكب الذي اكتُشف في 2001، "لذا فإن مروره القريب يمنحنا فرصة رائعة لتعلم الكثير عنه"، وفق لانس بينر العالم في "ناسا".

ويُطلق على هذا الكويكب اسم "2001 ف أو 32"، ويبلغ قطره أقل من كيلومتر، وسيمر بسرعة 124 ألف كيلومتر في الساعة، أي "أسرع من معظم الكويكبات" التي تمر بالقرب من الأرض، وفقاً لوكالة الفضاء الأمريكية.

وسيكون بإمكان الباحثين، على سبيل المثال، تكوين فكرة أفضل عن تركيبة الكويكب من خلال دراسة الضوء المنعكس من سطحه.

وأوضح مدير المركز بول تشوداس، في بيان أن "من المفترض أن يكون هواة علم الفلك، في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية وعلى خطوط العرض الشمالية المنخفضة، قادرين على رؤية هذا الكويكب باستخدام تلسكوبات متوسطة الحجم".

وطمأنت "ناسا" إلى أن أياً من الكويكبات الكبيرة المعروفة لن يرتطم بالأرض في القرن المقبل، وكذلك من غير المرجح أن تفعل تلك التي لم تكتشف بعد.

لكنها أضافت "كلما جمعنا مزيداً من المعلومات عن هذه الأجرام، أمكنَ الاستعداد لإبعادها في حال هدّد أحدها الأرض".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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