تعرض فندق جديد في الصين لانتقادات عالمية واسعة، بسبب احتجازه دببةً قطبية بيضاء ضخمة لجذب الضيوف.

وقد افتتح فندق "ذا بولار بير" أبوابه بمنشور يقول فيه: "سواء كنت تلعب أم نائم، فستظل الدببة القطبية في صحبتك".

وتطلّ غرف الضيوف على ساحة يوجد بها دببة قطبية، أظهرتها صور ومقاطع نشرتها وسائل إعلام حكومية صينية لأشخاص يشاهدون دبين قطبيين في حاوية زجاجية تحتوي على جليد صناعي وبرك صغيرة من الماء.

ودفعت هذه المشاهد جماعات حقوق الحيوان للاعتراض، إذ قال جيسون بيكر رئيس مجموعة حقوق الحيوان (بيتا): "الدببة القطبية تنتمي للقطب الشمالي، وليس لحدائق الحيوان أو الصناديق الزجاجية وبالتأكيد ليس في الفنادق".

وتابع بيكر: "الدببة القطبية تنشط لمدة تصل إلى 18 ساعة، تتجول خلالها في نطاقات تمتد لآلاف الأميال داخل الطبيعة، بيئتها التي تستمتع فيها بحياة حقيقية".