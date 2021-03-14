قُتل طفل وامرأة وأصيبت أخرى بجروح، الأحد، جراء قذيفة هاون أطلقها عناصر تنظيم PKK الإرهابي على مدينة جرابلس شمالي سوريا.

وقالت ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، في بيان، إن قذيفة هاون أطلقها إرهابيو PKK/YPG من حدود منطقة منبج سقطت على قرية الحمران في جرابلس.

وأشارت إلى أن القذيفة أسفرت عن مقتل طفل وامرأة، وإصابة أخرى بجروح طفيفة.

وأكّدت أن المرأة المصابة نقلت إلى مستشفى جرابلس.

واستطاع الجيش التركي عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/آب 2016، تطهير 2055 كيلومتراً مربعاً من الأراضي شمالي سوريا، من يد العناصر الإرهابية.

وشمل نطاق العملية مناطق بالريف الشمالي لمحافظة حلب، بينها مدينتا جرابلس والباب.