سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 15 مارس/آذار 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي، لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كل صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 15 مارس/آذار 2021
نتنياهو أمر بأغلاق الأجواء أمام الطائرات الأردنية لكن قراره لم يُنفَّذ (موقع واللا) / AP
15 مارس 2021

أهم الأحداث:

كيف حاول نتنياهو الرد على الأردن بعد عرقلة رحلته إلى الإمارات؟ وتركيا تجدّد دعمها للشعب السوري في الذكرى العاشرة لثورته.

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"فشلت خطته".. كيف حاول نتنياهو الرد على الأردن بعد عرقلة رحلته إلى الإمارات؟

حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي الرد على الأردن عقب عرقلة عمّان رحلته إلى الإمارات، لكن خطته لم تنجح، إذ عارضت سلطة الطيران المدني الإسرائيلي قراراً اتخذه بشكل أحادي بإغلاق الأجواء أمام الطائرات الأردنية. [TRT عربي]

وأشار موقع "واللا" العبري إلى أنّ نتنياهو عندما علم بأمر عرقلة الأردن رحلته الجوية أمر وزيرة المواصلات ميري ريغيف بإغلاق المجال الجوي أمام الطائرات القادمة من الأردن "في خرق واضحة لاتفاقية السلام بين الجانبين". [TRT عربي]

في الذكرى العاشرة لثورته.. تركيا تجدّد دعمها للشعب السوري

أكدت وزارة الخارجية التركية في بيان لها وقوفها إلى جانب الشعب السوري في مطالبه المشروعة، بمناسبة حلول الذكرى السنوية العاشرة للثورة الشعبية ضد نظام بشار الأسد. [TRT عربي]

وذكرت وزارة الخارجية التركية في بيان الأحد، أن "نصف مليون من المدنيين الأبرياء فقدوا حياتهم خلال العقد الأخير الذي قابلت فيه قوات النظام بالقمع والعنف، التظاهرات السلمية التي أطلقها الشعب السوري (عام 2011) للمطالبة بالديمقراطية والعدالة والحقوق والحرية". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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