أعلنت جماعة الحوثي الاثنين، استهداف مطار أبها الدولي وقاعدة جوية سعودية، بـ3 طائرات مسيَّرة.

جاء ذلك في بيان صدر الاثنين عن المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع.

وقال سريع إن "سلاح الجو المسيَّر تَمكَّن من تنفيذ عملية هجومية على أهداف عسكرية في مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط (جنوب غربي السعودية)".

وأضاف أن "العملية تمّت وحققت إصابة دقيقة باستخدام 3 طائرات مسيَّرة نوع قاصف 2K"، ولم يحدّد البيان موقع انطلاق المسيَّرة المفخَّخة.

وتابع: "هذه العملية تأتي في إطار حقّنا الطبيعي والمشروع في الردّ على جرائم العدوان وحصاره المتواصل على بلدنا"، دون تفاصيل أخرى.

ولم يصدر تعليق من قوات التحالف بقيادة السعودية حول البيان، حتى الساعة 7:00 (ت.غ)، إلا أنه أعلن قبل ساعات اعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة مفخَّخة أطلقها الحوثيون نحو السعودية.

وبشكل متكرر يطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات ومسيَّرات على مناطق سعودية، خلّف بعضها خسائر بشرية ومادية.

وتقول الجماعة إن هذه الهجمات ردّ على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.

ويشهد اليمن منذ 7 سنوات حرباً مستمرّة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، ومسلحي "الحوثي" المدعومين من إيران والمسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.​​​​​​​