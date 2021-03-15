طالب رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الأحد، دول الخليج بالاستعداد لمتغيرات جديدة وتحديات صعبة بالمنطقة، في ضوء مواجهة أمريكية محتملة مع الصين وروسيا.

وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه بتويتر، قال المسؤول القطري السابق: "تركز الإدارة الأمريكية الجديدة جهودها لإبطاء نمو الاقتصاد والتكنولوجيا الصينية".

ومخاطباً الخليج تابع: "نحن في منطقتنا الخليجية لا بد أن تطالنا بعض حرارة هذه الحرب الاقتصادية بين العملاقين لأن الولايات المتحدة ستضغط بكل الوسائل علينا كي لا نطور التعاون الاقتصادي والعسكري مع الصين".

ولفت إلى أن "روسيا بالنسبة لأمريكا مهمة من حيث كونها منافساً عسكرياً لا يستهان به".

وأضاف: "سوف تعمل واشنطن كذلك على منع أي نفوذ عسكري روسي في منطقتنا أو إبقائه في أضيق الحدود".

وعاد مخاطباً الخليج بالقول: "وعليه فإن من المهمّ أن يكون لدى دولنا وعي عميق ونظرة ثاقبة تدرك وتستوعب المشهد العالمي المقبل بكل تفاصيله وتعقيداته للاستفادة من هذا الوضع".

وأكد أن "هذه المتغيرات قد تفرض واقعاً جديداً وتحديات صعبة على المنطقة".

وتشوب علاقات بكين وواشنطن خلافات تأججت في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وأبرزها متعلق بنزاعات تجارية، وانتقادات وعقوبات أمريكية على خلفية الشأن الداخلي الصيني.