سياسة
3 دقيقة قراءة
بعد اعتقال عدد من عامليها.. توقّف صدور "أخبار اليوم" المغربية
أعلنت شركة "ميديا 21" في المغرب الأحد، وقف صدور جريدة "أخبار اليوم"، إحدى أهم الجرائد الخاصة في المملكة، متهمة السلطات بـ"التضييق" عليها  واعتقال صحفييها، وأبرزهم مدير نشرها توفيق بوعشرين.
بعد اعتقال عدد من عامليها.. توقّف صدور "أخبار اليوم" المغربية
الشركة المالكة لصحيفة أخبار اليوم المغربية تعلن توقفها عن الصدور بعد "تضييق السلطات عليها" / Getty Images
15 مارس 2021

أعلنت شركة "ميديا 21" في المغرب الأحد، وقف صدور جريدة "أخبار اليوم"، إحدى أهم الجرائد الخاصة في المملكة.

واتهمت الصحيفة السلطات بـ"التضييق" عليها عبر منع الإعلانات، والحرمان من الدعم المالي، واعتقال صحفيين، أبرزهم مدير النشر بالجريدة توفيق بوعشرين.

وحتى الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش، لم يصدر تعقيب من السلطات المغربية بشأن ما ورد في بيان الشركة.

وقالت الشركة المالكة للصحيفة في بيان: "ببالغ الحزن والأسى تعلن إدارة شركة (ميديا 21) توقيف صدور جريدة أخبار اليوم بعد 14 سنة من ميلادها، وبعد نجاحها في المساهمة النوعية في دعم الإعلام الحر والمستقلّ".

وجاء التوقف عن الصدور، حسب البيان، "بعد مرور 3 سنوات على محنة المؤسسة الإعلامية، التي بدأت باعتقال مدير نشرها توفيق بوعشرين (في السجن حالياً)، ورئيس تحريرها الصحفي سليمان الريسوني (في السجن أيضاً)، والصحفية هاجر الريسوني (خرجت من السجن بعفو ملكي)، والعاملة في إدارتها عفاف برناني".

وذكر البيان أن "التضييق متواصل على الصحيفة عن طريق منع وصول الإعلانات إلى صفحاتها".

وانتقدت الشركة ما قالت إنه "امتناع مؤسسات عمومية عن أداء ما بذمّتها من مستحقات مالية لإدارة الجريدة".

كما اتهمت الحكومة بـ"حرمان الجريدة من حقها في الدعم العمومي (المالي)، أسوة بالمؤسسات الإعلامية الأخرى، وذلك لمواجهة تداعيات وباء كورونا".

وفي أبريل/نيسان الماضي قال وزير الثقافة والشباب والرياضة عثمان الفردوس، إنه أُفرِجَ عن جزء من الدعم العمومي المخصص للصحافة المتأخر عن عام 2019 لعدد من الجرائد، بينها "أخبار اليوم".

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019، قضت محكمة مغربية بالسجن لمدة 15 عاماً بحق بوعشرين، بتهمة "الاتجار بالبشر، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي".

وأنكر "بوعشرين" هذه التهم، وقال إنها "ملفقة للإساءة إليه"، بسبب مواقفه المنتقدة للسلطة، التي يعبّر عنها في افتتاحياته بالجريدة.

وتشدّد السلطات المغربية على أن "السلطة القضائية مستقلة، ولا يمكن التدخل في أحكام القضاء".

وفي مايو/أيار الماضي اعتقلت السلطات المغربية سليمان الريسوني، رئيس تحرير "أخبار اليوم"، بناءً على شكوى تقدم بها ضده شابّ يتهمه فيها بـ"اعتداء جنسي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us