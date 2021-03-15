سياسة
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بينهم وزير الخارجية.. بريطانيا تفرض عقوبات على 6 مسؤولين في النظام السوري
أعلنت الحكومة البريطانية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الاثنين، فرضها عقوبات جديدة على 6 مسؤولين سوريين في نظام بشار الأسد، بينهم وزير الخارجية فيصل المقداد ومستشارة الأسد لونا الشبل.
بينهم وزير الخارجية.. بريطانيا تفرض عقوبات على 6 مسؤولين في النظام السوري
العقوبات البريطانية شمملت وزير الخارجية السوري فيصل المقداد / AA
15 مارس 2021

أعلنت بريطانيا، الاثنين، فرض عقوبات جديدة تستهدف 6 مسؤولين في نظام بشار الأسد، بينهم وزير الخارجية السوري فيصل المقداد.

وقالت الحكومة البريطانية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن القرار بمثابة "أول استخدام لنظام العقوبات المستقل في المملكة المتحدة"، والذي بدأ العمل به بعد نهاية الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ونقل البيان عن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قوله: "نحاسب اليوم ستة أفراد آخرين من النظام السوري لاعتدائهم الشامل على المواطنين الذين ينبغي أن يتولوا حمايتهم".

وشملت عقوبات اليوم وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ومستشارة الأسد والعضوة البارزة في دائرته الإعلامية لونا الشبل، ورجلي الأعمال ياسر إبراهيم، ومحمد براء القطرجي.

كما طالت العقوبات اللواءين في الجيش مالك علياء وزيد صلاح.

وتأتي العقوبات بالتزامن مع الذكرى العاشرة للثورة السورية.

ولقى خلال هذه السنوات أكثر من نصف مليون شخص مصرعهم، فيما تشرد نحو 11 مليوناً آخرين من ديارهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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