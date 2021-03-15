سياسة
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تقرير دولي يفيد بنمو صادرات الأسلحة التركية 30%
أفاد التقرير السنوي لمعهد ستوكهولم لبحوث السلام الدولي بأن صادرات تركيا من الأسلحة المصنعة محلياً نمت بنسبة 30% بالسنوات الخمس الماضية المنتهية في 2020.
تقرير دولي يفيد بنمو صادرات الأسلحة التركية 30%
نمو صادرات تركيا من الأسلحة المصنعة محلياً بنسبة 30% خلال السنوات الخمس الماضية المنتهية في 2020 / AA
15 مارس 2021

نمت صادرات تركيا من الأسلحة المصنعة محلياً بنسبة 30%، خلال السنوات الخمس الماضية المنتهية في 2020، مقارنة مع الفترة المقابلة المنتهية في 2015، حسب التقرير السنوي لمعهد ستوكهولم لبحوث السلام الدولي (سيبري) الصادر الاثنين.

وأوضح التقرير انخفاض واردات تركيا من الأسلحة بنسبة 59% في السنوات الخمس الماضية (2016-2020) مقارنة مع الفترة بين 2011 و2015.

وأشار إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة تركيا في زيادة الإنتاج المحلي للأسلحة الرئيسية لتقليل وارداتها، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة عشر في قائمة الدولة المُصدرة.

وتعليقاً على التقرير قال إسماعيل دمير رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية إن "هذه النتائج تأتي كنتيجة للاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لشركات صناعة الأسلحة الوطنية".

وأضاف دمير للأناضول: "بلادنا حققت قفزات كبيرة شهد لها العالم بقطاع الصناعات العسكرية في مختلف المجالات".

وأشار إلى سعي بلاده الحثيث لتحقيق الاكتفاء الذاتي من ناحية الصناعات الدفاعية بأيدٍ وسواعد وطنية.

وأكد دمير أن صادرات الصناعات الحربية التركية إلى مختلف دول العالم تتزايد يوماً بعد يوم، في حين أن الاعتماد على الخارج يتناقص بشكل تدريجي.

وارتفعت أعداد شركات الصناعات الدفاعية التركية التي دخلت قائمة أكبر 100 شركة حول العالم إلى 7 شركات في 2020، بعد أن كانت 5 خلال 2019، وفق مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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