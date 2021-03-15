قالت وزارة التربية التركية الاثنين إن الأخبار التي تتحدث عن إغلاق السعودية للمدراس التركية على أراضيها هي أنباء "لا تعكس الحقيقة".

وحسب معلومات حصلت عليها وكالة الأناضول من مسؤولين في الوزارة فإن 26 مؤسسات تعليمية تركية في السعودية تواصل أنشطتها التدريبية والتعليمية.

وأضافت أنه توجد 34 مؤسسة تعليمية تتبع لوزارة التربية التركية في 8 مدن سعودية، و26 منها تواصل أنشطتها التعليمية بفاعلية.

وأشارت إلى أن حادث الإغلاق جرى في يونيو/حزيران 2020، وأن الوزارات المعنية تتابع القضية بعناية.

وأوضح المسؤولون أن 8 مدارس في مكة والمدينة فقط جرى إغلاقها، وأن جهود وزارتَي الخارجية والتربية التركية متواصلة من أجل استئناف المدارس لأنشطتها التعليمية.