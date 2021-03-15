سياسة
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أنقرة: أنباء إغلاق السعودية للمدراس التركية "لا تعكس الحقيقة"
أكدت وزارة التربية التركية أن أنباء إغلاق السعودية للمدارس التركية على أراضيها "لا تعكس الحقيقة"، وأشار مسؤولون في الوزارة إلى أن 26 مؤسسة تعليمية تركية في السعودية تواصل أنشطتها التدريبية والتعليمية.
أنقرة: أنباء إغلاق السعودية للمدراس التركية "لا تعكس الحقيقة"
وزارة التربية التركية: الأخبار التي تتحدث عن إغلاق السعودية للمدراس التركية على أراضيها هي أنباء "لا تعكس الحقيقة"
15 مارس 2021

قالت وزارة التربية التركية الاثنين إن الأخبار التي تتحدث عن إغلاق السعودية للمدراس التركية على أراضيها هي أنباء "لا تعكس الحقيقة".

وحسب معلومات حصلت عليها وكالة الأناضول من مسؤولين في الوزارة فإن 26 مؤسسات تعليمية تركية في السعودية تواصل أنشطتها التدريبية والتعليمية.

وأضافت أنه توجد 34 مؤسسة تعليمية تتبع لوزارة التربية التركية في 8 مدن سعودية، و26 منها تواصل أنشطتها التعليمية بفاعلية.

وأشارت إلى أن حادث الإغلاق جرى في يونيو/حزيران 2020، وأن الوزارات المعنية تتابع القضية بعناية.

وأوضح المسؤولون أن 8 مدارس في مكة والمدينة فقط جرى إغلاقها، وأن جهود وزارتَي الخارجية والتربية التركية متواصلة من أجل استئناف المدارس لأنشطتها التعليمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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