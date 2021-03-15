كشفت صحيفة "نوفايا غازيتا" الروسية المعارضة المستقلة الاثنين أن "مقرها الكائن في العاصمة الروسية موسكو تعرَّض لهجوم كيميائي".

وكتبت الصحيفة في تغريدة عبر توتير أن "مادة كيميائية مجهولة ذات رائحة كريهة ألقيت عند مدخل مقرنا الكائن في موسكو".

وأوضحت أنه "لم يعد بإمكان الموظفين التنقل بين طوابق المبنى أو الخروج للشارع، فيما تحلل قوات الأمن هذه ا لمادة".

وتُعرف "نوفايا غازيتا" المستقلة بأنها وسيلة إعلامية معارضة.

وأظهرت صور تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي وجوداً أمنياً كثيفاً عند بوابة الصحيفة.