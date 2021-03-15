سياسة
3 دقيقة قراءة
أردوغان: أجرينا 11 مليوناً و500 ألف عملية تطعيم ضد كورونا
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين أن بلاده أجرت 11 مليوناً و500 ألف عملية تطعيم حتى الآن، وأشار إلى أن تركيا ستواصل استيراد اللقاحات من الخارج إلى أن يجهز لقاحها المحلي الذي لا يزال العمل عليه جارياً.
أردوغان: أجرينا 11 مليوناً و500 ألف عملية تطعيم ضد كورونا
أردوغان قال إن إعادة فتح البلاد بشكل تام في الوقت الراهن لن يكون له معنى نظراً إلى انقطاع التواصل مع العالم / AA
15 مارس 2021

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين إن عدد عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد بلغ 11 مليوناً و500 ألف حتى اليوم.

وأشار الرئيس أردوغان خلال كلمة عقب ترؤُّسه اجتماعاً للحكومة بالمجمع الرئاسي بأنقرة إلى أن تركيا ستواصل استيراد اللقاحات من الخارج إلى أن يجهز لقاحها المحلي الذي لا يزال العمل عليه جارياً.

وأكد أردوغان تصميم حكومته على الارتقاء بتركيا إلى المكانة التي تستحقها في النظام العالمي الجديد بعد جائحة كورونا.

وفيما يخص تدابير مكافحة كورونا قال: "قررنا مواصلة التدابير المطبقة حالياً في مدننا لفترة أخرى ومتابعة التطورات من كثب". وأضاف: "يجب علينا خفض عدد الإصابات والوفيات إلى أقل من رقم معين، قبل ذلك لا يمكن فتح كل مكان بالبلاد".

وأوضح الرئيس أردوغان أن إعادة فتح البلاد بشكل تام في الوقت الراهن لن يكون له معنى نظراً إلى انقطاع التواصل مع العالم بسبب استمرار التدابير في دول أخرى.

وأكد أنه سيجري تشديد الرقابة بخصوص التزام التدابير ومتابعة هذا الأمر من كثب. وشدد الرئيس أردوغان على أنه "لا مفر من فرض قيود جديدة" في حال عدم التزام التدابير.

كما تطرق الرئيس أردوغان إلى جهود الحكومة لدعم الفئات المتضررة من تداعيات جائحة كورونا. وأوضح أنه جرت الموافقة على نحو 975 ألف طلب مقدم من أصحاب المنشآت التجارية للحصول على دعم مادي بسبب الخسائر في الدخل، وأن تقييم الطلبات الأخرى لا يزال مستمراً.

ولفت إلى أن إجمالي حجم الدعم الزراعي الذي سيقدم للمنتجين هذا العام يبلغ 24 مليار ليرة (نحو 3.18 مليار دولار).​​​​​​​

ومطلع مارس/آذار الحالي أعلن الرئيس أردوغان عن بدء مرحلة عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل مضبوط في البلاد.

وبيّن أنه سيُرفع حظر التجول نهاية الأسبوع (السبت والأحد) في الولايات التي مستوى خطر كورونا فيها منخفض ومتوسط، وسيبقى ليوم الأحد في الولايات التي مستوى الخطر فيها مرتفع ومرتفع جداً، فيما يستمر حظر التجول اليومي بين التاسعة مساء والخامسة فجراً في جميع أنحاء البلاد.

كما شمل تخفيف التدابير السماح للمطاعم والمقاهي العمل بنصف طاقتها في استقبال الزبائن بين السابعة صباحاً والسابعة مساء في معظم الولايات.

وأكد أردوغان أن قرارات تشديد التدابير أو تخفيفها ستُتخذ حسب حالة التحسن أو التراجع المتعلقة بكورونا في كل ولاية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us