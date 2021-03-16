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وزير دفاع الحكومة المؤقتة يقول إن "سوريا صارت مسرح خلافات دولية وتركيا فقط تدعمنا"، وأنقرة تؤكد أن مناورات اليونان والسعودية "لا قيمة لها أمام قواتها المسلحة"

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وزير دفاع الحكومة المؤقتة: سوريا صارت مسرح خلافات دولية وتركيا فقط تدعمنا

قال وزير الدفاع بالحكومة السورية المؤقتة اللواء سليم إدريس إن سوريا تحولت إلى ساحة للخلافات وتصفية الحسابات بين الدول، مشيراً إلى أن الجيش الوطني السوري لا يتلقى أي دعم إلا من تركيا. [TRT عربي]

وأضاف في سياق مقابلة مع TRT عربي في الذكرى العاشرة للثورة السورية: "حالياً لا جهات داعمة للجيش الوطني السوري بعد الله سوى الأشقاء بجمهورية تركيا، ومن واجبي كوزير للدفاع ورئيس هيئة الأركان في الجيش الوطني السوري أن أتقدم بالشكر والتحية إلى الإخوة في تركيا رئيساً وحكومة وشعباً على الدعم الذي يقدمونه للجيش الوطني". [TRT عربي]

وأوضح أن الجيش الوطني السوري يؤدي دوراً ذا أهمية كبيرة، "إذ يحافظ على المناطق المحررة من سلطة نظام الاستبداد والطائفية في دمشق، كما يتعاون مع جهاز الأمن الوطني والمؤسسات الثورية الأخرى في المناطق المحررة لتأمين الأمن والاستقرار لسكان هذه المناطق". [TRT عربي]

تركيا حول مناورات اليونان والسعودية: لا قيمة لها أمام قواتنا المسلحة

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الاثنين إن اليونان لن تحقق أي شيء من السلوك الاستفزازي الذي يزيد التوتر في المنطة، وذلك بتنفيذ مناورات عسكرية بمشاركة مقاتلات سعودية وصلت إلى جزيرة كريت يوم السبت. [TRT عربي]

وعلّق الوزير التركي في لقاء مع قادة الجيش لتقييم التطورات الميدانية، على المناورات اليونانية قائلاً إنه لا يمكنهم تحقيق شيء بها ولا قيمة عسكرية لها أمام تركيا وقواتها المسلحة. [TRT عربي]

وأكد أقار أن بلاده ترفض محاولات تصوير الموضوع بين تركيا واليونان على أنه خلاف بين تركيا والاتحاد الأوروبي أو تركيا والولايات المتحدة، وأضاف: "لن يصلوا إلى نتيجة من ذلك". [TRT عربي]