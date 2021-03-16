سياسة
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الفاتيكان يحسم موقفه من زواج المثليين
أصدر المكتب العقَدِيّ الأعلى للفاتيكان بياناً حسم فيه الموقف من مباركة الكنيسة الكاثوليكية لزواج المثليين، مشيراً إلى أنه أبلغ الزعيم الروحي للكاثوليك البابا فرنسيس قراره، والأخير وافق عليه.
الفاتيكان يحسم موقفه من زواج المثليين
الفاتيكان يعلن أن الكنيسة الكاثوليكية لن تبارك زواج المثليين / AFP
16 مارس 2021

حسم الفاتيكان الاثنين الجدل حول موقفه زواج المثليين، معلناً أن الكنيسة الكاثوليكية "لن تباركه".

وذكر بيان صادر عن "المكتب العقَدِي الأعلى للفاتيكان" أن الكنيسة الكاثوليكية "لا تمتلك صلاحية مباركة الشراكات من نفس الجنس (المثليين)".

وأضاف أن الكنيسة الكاثوليكية "لن تسمح للقساوسة الكاثوليك بمباركة زواج المثليين".

وأكّد أن "المكتب العقَدِي الأعلى للفاتيكان أبلغ الزعيم الروحي للكاثوليك البابا فرنسيس قراره، وأن البابا وافق عليه".

وأشار البيان إلى أن هذا القرار "لا يُعَدّ تمييزاً ولم يحدّد حكماً ضدّ أي فرد".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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