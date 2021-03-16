حسم الفاتيكان الاثنين الجدل حول موقفه زواج المثليين، معلناً أن الكنيسة الكاثوليكية "لن تباركه".

وذكر بيان صادر عن "المكتب العقَدِي الأعلى للفاتيكان" أن الكنيسة الكاثوليكية "لا تمتلك صلاحية مباركة الشراكات من نفس الجنس (المثليين)".

وأضاف أن الكنيسة الكاثوليكية "لن تسمح للقساوسة الكاثوليك بمباركة زواج المثليين".

وأكّد أن "المكتب العقَدِي الأعلى للفاتيكان أبلغ الزعيم الروحي للكاثوليك البابا فرنسيس قراره، وأن البابا وافق عليه".

وأشار البيان إلى أن هذا القرار "لا يُعَدّ تمييزاً ولم يحدّد حكماً ضدّ أي فرد".