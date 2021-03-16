سياسة
2 دقيقة قراءة
تركيا تخطر اليونان وإسرائيل: يجب أن تحصلوا على إذن منا
أخطرت تركيا، اليونان وإسرائيل والاتحاد الأوروبي، بضرورة الحصول على إذن من أنقرة بخصوص الأنشطة التي تمسّ جرفها القاري شرقي المتوسط. جاء ذلك عبر مذكرات احتجاج أرسلتها أنقرة إلى الأطراف الثلاثة.
تركيا تخطر اليونان وإسرائيل: يجب أن تحصلوا على إذن منا
تركيا تخطر اليونان وإسرائيل والاتحاد الأوروبي بضرورة الحصول على إذن من أنقرة بخصوص الأنشطة التي تمسّ جرفها القاري شرقي المتوسط / Reuters
16 مارس 2021

أخطرت تركيا، اليونان وإسرائيل والاتحاد الأوروبي، بضرورة الحصول على إذن من أنقرة بخصوص الأنشطة التي تمسّ جرفها القاري شرقي البحر المتوسط.

جاء ذلك عبر مذكرات احتجاج أرسلتها أنقرة إلى الأطراف الثلاثة، على خلفية مرور المسار المفترض للكوابل البحرية في مشروع ربط شبكات الكهرباء بين إسرائيل واليونان وإدارة جنوب قبرص من الجرف القاري لتركيا شرقي المتوسط، حسبما ذكرت مصادر دبلوماسية تركية للأناضول الاثنين.

ولفتت المصادر إلى توقيع إسرائيل واليونان وإدارة جنوب قبرص، في 8 مارس/آذار الحالي، مذكرة تفاهم، لتنفيذ مشروع ربط شبكات الكهرباء للدول الثلاث، عبر كوابل بحرية، وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي.

ويُطلق على المشروع اسم "EuroAsia Interconnector"، ويمتد من مدينة الخضيرة شمال تل أبيب، عن طريق البحر، إلى إدارة جنوب قبرص، ومنها أيضاً عبر البحر إلى جزيرة كريت باليونان.

وأوضحت المصادر الدبلوماسية التركية، أنه أُرسلَت مذكرات احتجاج إلى سفارتَي إسرائيل واليونان وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى أنقرة، بهذا الخصوص.

وأشارت المصادر إلى أن مسار الكوابل البحرية بين جزيرتَي قبرص وكريت، يمرّ من الجرف القاري لتركيا، حسب الخرائط الواردة في الوثائق المتعلقة بالمشروع.

وأكدت المصادر أنه على الأطراف المعنية الحصول على إذن من أنقرة بخصوص الأنشطة التي تمسّ جرفها القاري، في حال كان مدّ الكوابل المارة منه يتطلب دراسة أولية وفق القانون الدولي، أو إبلاغ تركيا قبل مدة معقولة بشأن تلك الأنشطة ونطاقها في حال لم تكن تستدعي دراسة أولية.

ولفتت إلى تأكيد موقف تركيا بشأن هذه النقاط من خلال مذكرات الاحتجاج المرسلة إلى الأطراف الثلاثة المذكورة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us