أخطرت تركيا، اليونان وإسرائيل والاتحاد الأوروبي، بضرورة الحصول على إذن من أنقرة بخصوص الأنشطة التي تمسّ جرفها القاري شرقي البحر المتوسط.

جاء ذلك عبر مذكرات احتجاج أرسلتها أنقرة إلى الأطراف الثلاثة، على خلفية مرور المسار المفترض للكوابل البحرية في مشروع ربط شبكات الكهرباء بين إسرائيل واليونان وإدارة جنوب قبرص من الجرف القاري لتركيا شرقي المتوسط، حسبما ذكرت مصادر دبلوماسية تركية للأناضول الاثنين.

ولفتت المصادر إلى توقيع إسرائيل واليونان وإدارة جنوب قبرص، في 8 مارس/آذار الحالي، مذكرة تفاهم، لتنفيذ مشروع ربط شبكات الكهرباء للدول الثلاث، عبر كوابل بحرية، وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي.

ويُطلق على المشروع اسم "EuroAsia Interconnector"، ويمتد من مدينة الخضيرة شمال تل أبيب، عن طريق البحر، إلى إدارة جنوب قبرص، ومنها أيضاً عبر البحر إلى جزيرة كريت باليونان.

وأوضحت المصادر الدبلوماسية التركية، أنه أُرسلَت مذكرات احتجاج إلى سفارتَي إسرائيل واليونان وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى أنقرة، بهذا الخصوص.

وأشارت المصادر إلى أن مسار الكوابل البحرية بين جزيرتَي قبرص وكريت، يمرّ من الجرف القاري لتركيا، حسب الخرائط الواردة في الوثائق المتعلقة بالمشروع.

وأكدت المصادر أنه على الأطراف المعنية الحصول على إذن من أنقرة بخصوص الأنشطة التي تمسّ جرفها القاري، في حال كان مدّ الكوابل المارة منه يتطلب دراسة أولية وفق القانون الدولي، أو إبلاغ تركيا قبل مدة معقولة بشأن تلك الأنشطة ونطاقها في حال لم تكن تستدعي دراسة أولية.

ولفتت إلى تأكيد موقف تركيا بشأن هذه النقاط من خلال مذكرات الاحتجاج المرسلة إلى الأطراف الثلاثة المذكورة.