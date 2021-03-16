حصلت شبكة TRT على معلومات وتفاصيل جديدة بخصوص العملية الاستثنائية التي نفّذتها الاستخبارات التركية شمالي سوريا، وأسفرت عن إلقاء القبض على أحد قيادات PYD/YPG، الذراع السورية لتنظيم PKK الإرهابي، على بعد نحو 50 كيلومتراً من الحدود التركية.

واستطاعت فرق الاستخبارات التركية تعقُّب سيارة رسمية كان الإرهابي إبراهيم بابات، المعروف باسمه الحركي "شاه غوي" والذي تولّى بالتنظيم الإرهابي منصباً عُرِف بـ"قائد لواء"، يستقلها غربي مدينة الرقة السورية، قبل أن تستدرجها إلى الحدود، ومن ثم إلى الداخل التركي.

وتمكّنت فرق الاستخبارات بالتعاون مع عناصر الجيش الوطني السوري في منطقة عملية نبع السلام، من إلقاء القبض على بابات وضبط عدد كبير من المتفجرات المصنوعة يدوياً وألغام ومفجّرات كهربائية بحوزته، وكلها أشياء يُعتقد أن التنظيم الإرهابي كان ينوي استخدامها ضد وحدات الجيش التركي المنتشرة في المنطقة.

وباستجواب بابات، استطاع المحققون فك رموز يستخدمها التنظيم الإرهابي بهدف تنفيذ عمليات هجومية ضد مخفر وقواعد تابعة للقوات المسلحة التركية على الخط الحدودي بين تركيا وسوريا.

وكانت المصادر الأمنية التركية أفادت بأن بابات انضمّ إلى التنظيم الإرهابي عام 2011، في منطقة الجزيرة شمال شرقي سوريا، ومنذ ذلك الحين تولّى عديداً من المسؤوليات والمناصب داخل التنظيم في سوريا والعراق، قبل أن يُعيَّن عام 2017 في المنصب المسمى بـ"قائد لواء".