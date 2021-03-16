سياسة
2 دقيقة قراءة
لوبان تهاجم البابا.. ما قصة خوف الفاتيكان من صعود اليمين المتطرف في فرنسا؟
ردّت زعيمة أقصى اليمين مارين لوبا على تصريحات نُسبت إلى بابا الفاتيكان حول قلقه من صعود الشعبويين في البلاد، عبر تغريدة دعته فيها إلى الاهتمام بالكنيسة وترك شؤون السياسة لأهلها.
لوبان تهاجم البابا.. ما قصة خوف الفاتيكان من صعود اليمين المتطرف في فرنسا؟
مارين لوبان تهاجم البابا على أثر مخاوفه من صعود الشعبويين
16 مارس 2021

هاجمت رئيسة حزب الجبهة الوطنية في فرنسا وزعيمة أقصى اليمين مارين لوبان، بابا الفاتيكان فرانسيس، على خلفية تصريحاته حول قلقه من صعود الشعبويين في البلاد.

وفي تغريدة بدأتها بالمقولة الشهيرة "دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله"، قالت لوبان إنها “مقتنعة بأن عديداً من المؤمنين سيكونون سعداء بأن يهتمّ البابا بما يحدث في الكنائس بدلاً ممَّا يحدث في صناديق الاقتراع. فليفعل كل منا المطلوب منه”.

وعبّر البابا فرانسيس في وقت سابق عن قلقه بشأن الوضع السياسي في فرنسا، بخاصة صعود اليمين المتطرف، بزعامة مارين لوبان، في ضوء الانتخابات الرئاسية المتوقعة بعد نحو عام، وذلك خلال استقباله الاثنين، عدداً من الجمعيات البيئية الفرنسية، وفق ما ذكرته وسائل إعلام فرنسية.

وقال البابا: “لا أريد أن أكون غير لطيف أو أقول لفرنسا ما عليها فعله، لكنني قلق من صعود الشعوبيين. يجب أن نعارض «الشعبوية» بـ«الشعبية». الحكومة الجيدة يجب أن تثق بمواطنيها، وأن تستمع إليهم”.

وأوردت مجلة “لوبس” الفرنسية كلام البابا مع اقتباس مفاده أن "البابا فرانسيس أشار مباشرة إلى خطر فوز مارين لوبان في الانتخابات الرئاسية المقبلة بفرنسا عام 2022".

وتفيد استطلاعات الرأي بأن مارين لوبان أبرز المرشحين لرئاسة فرنسا قبل نحو عام من الانتخابات الرئاسية، التي تتنافس فيها مع الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، الذي وصلت معه إلى الدورة الثانية في الانتخابات الرئاسية عام 2017، قبل أن يهزمها بفارق كبير.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us