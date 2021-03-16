أقر مجلس الشيوخ الأمريكي الاثنين تعيين النائبة في الكونغرس ديب هالاند وزيرة للداخلية في إدارة الرئيس جو بايدن، مما يجعلها أول شخص من السكان الأصليين يتولى منصباً وزارياً في الولايات المتحدة.

وحصلت هالاند على غالبية 51 صوتاً مقابل 40 في مجلس الشيوخ لتأكيد تعيينها ولتشرف على وكالة ضخمة مسؤولة عن خُمس أراضي الولايات المتحدة، بينها عديد من المحميات الطبيعية العائدة إلى قبائل السكان الأصليين.

وكانت هالاند البالغة 60 عاماً والتي تنحدر من قبيلة لاغونا بويبلو في نيو مكسيكو قد دخلت التاريخ عام 2018 باعتبارها واحدة من أول امرأتين من السكان الأصليين تُنتخبان لعضوية مجلس النواب الأمريكي.

وقا ل زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر قبل التصويت، إن "إقرار تعيين النائبة هالاند يمثّل خطوة عملاقة إلى الأمام لتشكيل حكومة تمثل الثراء والتنوع الكاملين في هذا البلد، لأن السكان الأصليين تَعرَّضوا منذ زمن طويل جداً للإهمال على مستوى العمل الحكومي وفي مواقع أخرى".

وأضاف: "في ترقية النائبة هالاند لقيادة وزارة الداخلية، نعيد ضبط العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والقبائل لنجعلها علاقة تعاون واحترام متبادل وثقة".

وكان 120 ممثلاً للقبائل وقّعوا عريضة تطالب بايدن بصناعة التاريخ واختيار النائبة هالاند لتولي منصب في حكومته.

وعندما دخل اسمها التداول في الترشيحات للمنصب، أشارت هالاند إلى اعتقادها أن الوقت قد حان كي يبدأ العالم الاستماع إلى مجتمعات السكان الأصليين في ما يتعلق بالتغيّر المناخي والبيئة.

وهالاند نائبة في الكونغرس منذ كانون الثاني/يناير 2019، وهي أم عزباء سبق أن تغلبت على الإدمان على الكحول في شبابها، واحتاجت إلى اللجوء إلى قسائم الطعام الحكومية لتأمين قوتها اليومي.

وقبل هالاند كان تشارلز كورتيس الأمريكي الوحيد من أصول تعود إلى السكان الأصليين لاذي يتولى منصب نائب رئيس الولايات المتحدة هيربرت هوفر بين عامَي 1929 و1933، لكنه اعتاد أن يجيب عندما يُسأل عن جذوره حينها بأنه "12,5% هندي أحمر من قبيلة الكاو، ومئة بالمئة جمهوري".