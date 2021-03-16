سياسة
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فرنسا.. محاكمة ناشطة بسبب دعوتها إلى مقاطعة شركة أدوية إسرائيلية
تَمثُل مديرة النشر في موقع "أوروبالستين"  أمام المحكمة الجنائية في مدينة ليون الفرنسية، في إطار دعوى رفعتها ضدها شركة الأدوية الإسرائيلية "تيفا" بسبب نشرها دعوة إلى مقاطعتها.
فرنسا.. محاكمة ناشطة بسبب دعوتها إلى مقاطعة شركة أدوية إسرائيلية
دعوات في فرنسا لمقاطعة شركة أدوية إسرائيلية "تيفا"
16 مارس 2021

تمثل مديرة النشر في موقع "أوروبالستين" (أورو-فلسطين) الثلاثاء، أمام المحكمة الجنائية في مدينة ليون الفرنسية، في إطار دعوى رفعتها ضدها شركة الأدوية الإسرائيلية "تيفا" بسبب نشرها دعوة إلى مقاطعة السلع الاسرائيلية، أطلقها نشطاء مؤيدون للقضية الفلسطينية.

وكانت أوليفيا زيمور، التي ستمثل أمام المحكمة الجنائية في ليون (وسط) بتهمة التشهير والتحريض على التمييز الاقتصادي، نشرت على موقعها، تحت عنوان "تيفا، لا نريدها"، تغطية إعلامية لتحرُّك نشطاء من مدينة ليون مؤيدين للفلسطينيين أمام أكبر صيدلية في هذه المدينة.

وتُعَدّ شركة "تيفا سانتيه"، التي تأسست في فرنسا ومقرها الرئيسي في إسرائيل، رائدة عالمياً في مجال الأدوية الجنسية.

وحثّ النشطاء الذين كانوا يرتدون قمصاناً خضراء كُتب عليها "فلسطين حرة" و"قاطعوا إسرائيل"، المستهلكين على عدم شراء الأدوية التي تنتجها شركة "تيفا".

ويندرج هذا التحرك ضمن حركة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات"، وهي حملة عالمية لمقاطعة اسرائيل اقتصادياً وثقافياً وعلمياً، من أجل إنهاء الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وتأتي هذه القضية التي كان من المفترض أن يُنظر فيها خلال فترة الإغلاق الأولى بسبب كورونا، بعد أن أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في يونيو/حزيران الماضي فرنسا في قضية مماثلة، إذ تَسلَّل نشطاء إلى متجر بالقرب من مولوز لدعوة المتسوقين إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.

واعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الوقائع "تندرج في إطار التعبير السياسي والنضالي".

وقالت زيمور: "آمل أن يعرف قضاة ليون كيفية ممارسة القانون، دون أن يتأثروا، عبر التمعن بقراءة حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي ينصّ على أن أعمالنا لا تندرج في إطار التمييز".

واعتبرت أن "فرنسا هي البلد الوحيد في العالم الذي يحاكم نشطاء يستنكرون سياسة الاستيعاب والفصل العنصري الإسرائيلية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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