قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين، إن وليّ عهد أبو ظبي محمد بن زايد "تَطوَّع" باستثمار 40 مليار شيكل (12 مليار دولار) في إسرائيل.

جاء ذلك خلال مقابلة أجرتها إذاعة الجيش الإسرائيلي "غالي تساهل" مع نتنياهو.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن ولي عهد أبو ظبي أبلغه بأنه "يريد أن يكون شريكاً في مشاريع من شأنها تعزيز اقتصاد إسرائيل بعد (جائحة) كورونا".

ولم يصدر أي تعليق إماراتي رسمي حول تصريحات نتنياهو.

وألغى نتنياهو أول زيارة رسمية له الخميس للإمارات، على خلفية "صعوبات طرأت على تنسيق مرور رحلته عبر الأجواء الأردنية"، وفق وسائل إعلام عبرية.

وعقب إلغاء الزيارة، أعلنت الإمارات الخميس إطلاق صندوق بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في إسرائيل، وفق بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

وأُعلِنَ عن الصندوق عقب مكالمة هاتفية بين بن زايد ونتنياهو في اليوم ذاته.

وفي منتصف سبتمبر/أيلول 2020، وقّعَت الإمارات وإسرائيل اتفاق تطبيع كامل للعلاقات بينهما، تبعه عشرات الاتفاقيات في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والتكنولوجية والصحية والمصرفية.