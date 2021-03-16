سياسة
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الأولى لزعيم عربي منذ سنوات.. قيس سعيد يجري زيارة إلى ليبيا الأربعاء
يزور الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الأربعاء 17 مارس/آذار 2021، ليبيا رسمياً، "في إطار مساندة تونس للمسار الديمقراطي في ليبيا وربط جسور التواصل وترسيخ سُنّة التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين".
الأولى لزعيم عربي منذ سنوات.. قيس سعيد يجري زيارة إلى ليبيا الأربعاء
قيس سعيد يزور ليبيا بعد أداء حكومة الدبيبة اليمين الدستورية / AFP
16 مارس 2021

أعلنت الرئاسة التونسية الثلاثاء، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد سيزور يوم الأربعاء 17 مارس/أذار 2021 "دولة ليبيا الشقيقة" رسمياً.

وقالت الرئاسة في بيان، إن الزيارة "تندرج في إطار مساندة تونس للمسار الديمقراطي في ليبيا وربط جسور التواصل وترسيخ سُنّة التشاور والتنسيق بين قيادتَي البلدين".

وأضاف البيان أن زيارة سعيد لليبيا "تمثّل مناسبة لإرساء رؤى وتصوارت جديدة تعزّز مسار التعاون المتميز القائم بين تونس وليبيا وتؤسس لتضامن شامل يلبّي التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين في الاستقرار والنماء".

وتُعَدّ زيارة قيس سعيد هي الأولى من نوعها لرئيس جمهورية لليبيا منذ سنوات طويلة، كما أنها الأولى بعد أداء حكومة عبد الحميد الدبيبة اليمين الدستورية.

والأربعاء منح مجلس النواب خلال جلسة في مدينة سرت (شرق)، الحكومة الجديدة الثقة، بتأييد 132 صوتاً من أصل 133 حضروا الجلسة.

وفي 5 فبراير/شباط الماضي، انتخب ملتقى الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة، سلطة تنفيذية موحدة، تضمّ حكومة ومجلساً رئاسياً، لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مقرَّرة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ويأمل الليبيون أن تساهم السلطة الموحَّدة في إنهاء سنوات من الصراع المسلح، جراء منازعة مليشيا خليفة حفتر للحكومة المعترف بها دولياً على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

مصدر:TRT عربي
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