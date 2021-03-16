سياسة
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تصعب ملاحظتها بالفحوصات العادية.. فرنسا تعلن اكتشاف سلالة جديدة من كورونا
أعلنت المديرية العامة للصحة في فرنسا، اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في منطقة بروتاني، شمال غربي البلاد، مضيفة أن مشكلة السلالة الجديدة تكمن في "صعوبة ملاحظتها خلال الفحوصات المعتادة للكشف عن الفيروس".
تصعب ملاحظتها بالفحوصات العادية.. فرنسا تعلن اكتشاف سلالة جديدة من كورونا
فرنسا تعلن اكتشاف سلالة جديدة من كورونا في منطقة بروتاني / Reuters
16 مارس 2021

أعلنت المديرية العامة للصحة في فرنسا، اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في منطقة بروتاني شمال غربي البلاد.

وقالت المديرية في بيان صدر في وقت متأخر من مساء الاثنين، إنه عُثر على السلالة الجديدة "نهاية فبراير/شباط الماضي، في مستشفى لانيون"، حسب موقع إذاعة "فرانس بلو" المحلي.

وأضافت أن مشكلة السلالة الجديدة تكمن في "صعوبة ملاحظتها خلال الفحوصات المعتادة للكشف عن الفيروس".

وأشارت إلى العثور على سلالة "بروتون" الجديدة لدى 8 حالات، رغم أن اختباراتهم الخاصة بالكشف عن الفيروس "PCR" جاءت سلبية.

في السياق نفسه طالبت السلطات الفرنسية، منظمة الصحة العالمية بوضع "هذا المتحور الجديد" قيد البحث والدراسة، كما حدث مع السلالة الثانية التي ظهرت في بريطانيا والبرازيل وجنوب إفريقيا في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ولفتت إلى بدء السلطات الصحية الفرنسية "تحقيقات متعمقة في هذه السلالة الجديدة".

وحتى صباح الثلاثاء، بلغ إجمالي عدد الوفيات بكورونا حول العالم أكثر من مليونين و600 ألف، فيما تجاوزت الإصابات 120 مليوناً و800 ألف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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