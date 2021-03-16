سياسة
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أنقرة تؤكد دعمها وحدة الأراضي الأوكرانية وعدم اعترافها بضمّ القرم
في الذكرى السابعة لضمّ موسكو شبه جزيرة القرم، أصدرت وزارة الخارجية التركية بياناً جدّدت فيه دعمها وحدة الأراضي الأوكرانية، وعدم اعترافها بضمّ روسيا "غير القانوني" لشبه الجزيرة.
أنقرة تؤكد دعمها وحدة الأراضي الأوكرانية وعدم اعترافها بضمّ القرم
تركيا تؤكد عدم اعترافها بضمّ روسيا "غير القانوني" لشبه جزيرة القرم / Reuters
16 مارس 2021

جدّدَت وزارة الخارجية التركية دعمها وحدة الأراضي الأوكرانية، وعدم اعترافها بضمّ روسيا "غير القانوني" لشبه جزيرة القرم.

وأكّد بيان للخارجية الثلاثاء، بمناسبة الذكرى السابعة لضمّ موسكو شبه جزيرة القرم، أن الضمّ الروسي ينتهك القوانين الدولية، وأن الاستفتاء الذي أجرته غير شرعي.

وشدّدَت الخارجية على أهمية حفاظ أتراك القرم على هويتهم، وأمنهم وسلامتهم وثقافتهم.

وورد في البيان: "نجدد عدم اعترافنا بهذا الفعل (ضم القرم) الذي يُعَدّ انتهاكاً للقانون الدولي، وندعم وحدة الأراضي الأوكرانية وسيادتها".

وأشار البيان إلى أن تركيا تراقب من كثب التطورات في شبه جزيرة القرم.

وضمت روسيا القرم إلى أراضيها بعد أن كانت تتبع أوكرانيا، عقب استفتاء من جانب واحد أُجري بشبه الجزيرة في 16 مارس/آذار 2014، دون اكتراث بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان.

وفي 27 مارس/آذار 2014، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً ينصّ على أن استفتاء ضمّ القرم إلى روسيا "باطل".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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