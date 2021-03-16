قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا ستكون أكبر مركز عالمي لإنتاج سيارات المستقبل الكهربائية، مشيراً إلى أنها صدّرت أكثر من 900 ألف مركبة لـ180 دولة في السنوات الـ5 الماضية.

وأكّد أردوغان أن هدفه "جعل تركيا الأولى أوروبياً والخامسة عالمياً في صناعة السيارات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة خلال السنوات العشر القادمة".

جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع الرؤية المستقبلية لشركة "فورد-أوتوسان" لصناعة السيارات.

وأضاف أردوغان أن "استثمارات فورد-أوتوسان ستوفّر للمهندسين الأتراك قدرات كبيرة لإنتاج السيارات الكهربائية والبطاريات".

وأشار إلى أنه "بفضل قدراتها التصديرية سيساهم استثمار فورد-أوتوسان بشكل كبير في دعم اقتصاد تركيا".

ولفت الرئيس التركي إلى أن "السيارات تواصل تربُّعها على عرش صادراتنا في فترة كورونا، ويتجاوز حجم صادراتها 25 مليار دولار".

وأعرب عن تصميم حكومته على "جعل تركيا واحداً من أكبر مراكز إنتاج البطاريات في العالم"، مشيراً إلى أنه "في المستقبل القريب سنستخدم تقنيات القيادة الذاتية بشكل واسع في حياتنا".