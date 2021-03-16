شدد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو على ضرورة عدم تكرار أخطاء الماضي، من أجل إحراز تقدُّم في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده جاوش أوغلو بالعاصمة أنقرة مع نظيره السلوفاكي إيفان كورتشوك.

وقال جاوش أوغلو: "لتحقيق تقدُّم في علاقات تركيا والاتحاد الأوروبي يجب عدم تكرار أخطاء الماضي، وعلى الاتحاد التصرُّف بصدق واستراتيجية".

وأضاف أن زعماء الاتحاد الأوروبي قدموا الاعتذار لتركيا على التأخُّر في زيارة أنقرة وتقديم الدعم الكافي لها عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو/تموز 2016.

وتابع قائلاً: "حتى في أخطر التهديدات التي واجهتها تركيا ترك الاتحاد الأوروبي أنقرة وحيدة في ذلك الوقت على الرغم من إقراره بالأهمية الاستراتيجية لتركيا".

وأشار إلى أن المفاوضات بين تركيا والاتحاد الأوروبي لها دوافع سياسية، مضيفاً: "تبقت في أيدينا اتفاقية الهجرة فقط. وبالنظر إليها نرى أن تركيا أوفت بالتزاماتها منذ 2016 وإلى اليوم، بينما الاتحاد الأوروبي لم يوفِ بالتزاماته ولم يستطع الوفاء ولم يرد الوفاء".

ولفت جاوش أوغلو إلى أنه بعد قمة زعماء الا تحاد الأوروبي في ديسمبر/كانون الأول 2020 خُلقت أجواء إيجابية، مضيفاً: "لتحقيق تقدُّم في علاقات تركيا والاتحاد الأوروبي يجب عدم تكرار أخطاء الماضي، وعلى الاتحاد التصرف بصدق واستراتيجية".