سياسة
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مناورات أمريكية-تركية مشتركة شرقي المتوسط
أعلنت مصادر بوزارة الدفاع التركية أن عناصر من القوات المسلحة التركية والأمريكية سيشاركون في تدريبات مشتركة شرقي المتوسط، بعد أيام من وصول حاملة الطائرات الأمريكية "أيزنهاور" إلى مياه المتوسط بعد عبورها مضيق جبل طارق.
مناورات أمريكية-تركية مشتركة شرقي المتوسط
القوات التركية تستعد لتدريبات مشتركة مع حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور شرقي المتوسط / Reuters
16 مارس 2021

قالت مصادر في وزارة الدفاع التركية الثلاثاء إن عناصر من القوات التركية والأمريكية سيجرون تدريبات مشتركة في شرقي المتوسط بهدف رفع مستوى التعاون.

وأشارت المصادر إلى أن الفرقاطة التركية TCG Gemlik التابعة للبحرية التركية ستشارك في التدريبات إلى جانب حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور، ومن المتوقع مشاركة عدد من الطائرات في هذه التدريبات.

ومن المتوقع أن تجري التدريبات الموسعة يوم الخميس المقبل، بمشاركة من طائرات تابعة للبحرية التركية وعبور حاملة الطائرات الأمريكية.

وكان أسطول العمليات السادس الأمريكي أعلن أن مجموعة سفن أمريكية بقيادة حاملة الطائرات "أيزنهاور" دخلت مياه شرق المتوسط.

وقال الأسطول في بيان له إن "المجموعة تجري تدريبات مشتركة مع سفن من البحرية اليونانية والإيطالية، وإن عدداً من سفن المجموعة دخل قاعدة خليج سودا بجزيرة كريت اليونانية".

يذكر أنه في 8 مارس/آذار دخلت مجموعة سفن أمريكية ضاربة المتوسط عبر مضيق جبل طارق، وتضم طراد الصواريخ "مونتيري" والمدمرتين "ميتشر" و"توماس هودنر" وسفينة الإمداد "آراكتيك".

وحسب تقارير إعلامية أمريكية ستبقى حاملة "أيزنهاور" في البحر المتوسط لبعض الوقت وستتفاعل مع القوات البحرية للدول الأعضاء في حلف "الناتو".

مصدر:TRT عربي
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