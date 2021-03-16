أوصت منظمة الصحة العالمية بمواصلة استخدام لقاح "أسترازينيكا" البريطاني في حملات التطعيم ضد فيروس كورونا.

جاء ذلك في تصريحات لكبيرة علماء المنظمة سمية سواميناتان، قبيل اجتماع مرتقب لخبراء المنظمة في وقت لاحق الثلاثاء لبحث مدى سلامة اللقاح، في الوقت الذي تواصل عدة دول أوروبية تعليق استخدامه.

وقالت سواميناتان: "لا نريد أن يصاب الناس بالهلع، في الوقت الراهن نوصي الدول بمواصلة التلقيح بواسطة أسترازينيكا".

وقد التحقت السويد الثلاثاء ببقية الدول التي علّقت استخدامها بقرارها الثلاثاء.

وقالت الحكومة السويدية في بيان إنها ستعلق استخدام اللقاح "حتى صدور نتائج اجتماع وكالة الأدوية الأوروبية بشأن سلامة اللقاح"، حسب وكالة أسوشيتيد برس.

ومن المنتظر أن يجتمع خبراء من الوكالة الأوروبية الخميس لبحث أزمة لقاح أسترازينيكا.

وفي وقت سابق علقت فرنسا والنرويج والدنمارك وأيسلندا استخدام لقاح أسترازينيكا، على خلفية تقرير عن وفاة مواطن في الدنمارك إثر إصابته بجلطة دموية عقب التطعيم، واحتمالية وجود صلة بين اللقاح وحدوث جلطات.

فيما انضمت أيضاً أيرلندا الأحد وتبعتها ألمانيا وإيطاليا وهولندا الاثنين بسبب المخاوف نفسها، كما وقفت النمسا وإسبانيا استخدام شحنات محددة من اللقاح.

بدورها نفت شركة "أسترازينيكا" السويدية-البريطانية للصناعات الدوائية أن يشكل لقاحها "أي خطورة".

وقالت في بيان: "إنّ 17مليون شخص تلقوا اللقاح في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، يوجد 37 تقريراً فقط عن مشكلات تفيد بحدوث جلطات دموية".

من جانبها قالت وكالة الأدوية الأوروبية: "لا يوجد حالياً ما يشير إلى أن التطعيم تسبَّب في حدوث هذه الحالات التي لم تدرج ضمن الآثار الجانبية لهذا اللقاح".

وأضافت أن "فوائد اللقاح لا تزال تفوق مخاطره ويمكن الاستمرار في إعطاء اللقاح أثناء استمرار التحقيق في حالات الانصمام الخثاري".

وحتى صباح الثلاثاء بلغ إجمالي عدد الوفيات بكورونا حول العالم أكثر من مليونين و600 ألف، فيما تجاوزت الإصابات 120 مليوناً و800 ألف.