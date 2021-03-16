سياسة
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أردوغان: تلقَّينا طلباً من السعودية بخصوص "المُسيَّرات" المسلحة
أكد الرئيس التركي تلقِّي بلاده طلباً من السعودية بخصوص الطائرات المُسيَّرة المسلحة، فيما قال إن "الشعب المصري لا يفكر بطريقة تُناقضنا".
أردوغان: تلقَّينا طلباً من السعودية بخصوص "المُسيَّرات" المسلحة
أردوغان: لا تغيير في موقف تركيا الحازم بخصوص شرق المتوسط / AA
16 مارس 2021

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أن بلاده تلقَّت طلباً من السعودية بخصوص الطائرات المُسيَّرة المسلحة، حسب ما جاء في كلمة له خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الرئاسي البوسني ميلوراد دوديك.

وقال أردوغان في رد على سؤال حول التطورات شرقي المتوسط: "في جانب آخر يوجد تطوُّر يتمثل بمشاركة السعودية في مناورات عسكرية مع اليونان، لكن في المقابل تطلب السعودية الآن من تركيا طائرات مسلحة من دون طيار".

وفيما يخص الاتصالات الدبلوماسية مع القاهرة قال الرئيس التركي: "الشعب المصري لا يختلف معنا"، مضيفاً: "الشعب المصري لا يفكر بطريقة تُناقضنا".

وحول التطورات شرقي المتوسط أكد أردوغان أنه "لا تغيير في موقف تركيا الحازم بهذا الخصوص وأنها لن تقدم تنازلات".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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