أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أن بلاده تلقَّت طلباً من السعودية بخصوص الطائرات المُسيَّرة المسلحة، حسب ما جاء في كلمة له خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الرئاسي البوسني ميلوراد دوديك.

وقال أردوغان في رد على سؤال حول التطورات شرقي المتوسط: "في جانب آخر يوجد تطوُّر يتمثل بمشاركة السعودية في مناورات عسكرية مع اليونان، لكن في المقابل تطلب السعودية الآن من تركيا طائرات مسلحة من دون طيار".

وفيما يخص الاتصالات الدبلوماسية مع القاهرة قال الرئيس التركي: "الشعب المصري لا يختلف معنا"، مضيفاً: "الشعب المصري لا يفكر بطريقة تُناقضنا".

وحول التطورات شرقي المتوسط أكد أردوغان أنه "لا تغيير في موقف تركيا الحازم بهذا الخصوص وأنها لن تقدم تنازلات".