أعلنت حركة "فتح" أن الفصائل الفلسطينية وقَّعت خلال اجتماعها بالعاصمة المصرية القاهرة الثلاثاء "ميثاق شرف" لخوض الانتخابات العامة.

وقال مسؤول الإعلام بمفوضية التعبئة والتنظيم بالحركة منير الجاغوب لوكالة الأناضول إن "الفصائل الفلسطينية في القاهرة وقَّعت على ميثاق شرف لخوض الانتخابات العامة بكل مراحلها بشفافية ونزاهة".

وأشار إلى أن الميثاق "يؤكد التقيد بأحكام القانون العام بشأن الانتخابات وتعديلاته".

وتضمَّن الميثاق حسب الجاغوب تشكيل لجنة لمتابعة التزامه وضمان سير العملية الانتخابية وصون الحريات واحترام نتائج الانتخابات.

والثلاثاء انطلقت في القاهرة الجولة الثانية من جلسات الحوار الفلسطيني وعلى جدول أعمالها انتخابات المجلس التشريعي وتشكيل المجلس الوطني.

وستجرى الانتخابات التشريعية لاختيار 132 نائباً يوم 22 مايو/أيار وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، في حين ستجرى انتخابات الرئاسة الفلسطينية يوم 31 يوليو/تموز، والمجلس الوطني (لفلسطينيي الخارج) في 31 أغسطس/آب.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أن فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ يوم 20 مارس/آذار الجاري لمدة 12 يوماً، وينتهي مساء 31 من الشهر ذاته.

وفيما يلي نص الوثيقة التي وقَّعت عليها الفصائل:

نحن قوى العمل الوطني وفصائله والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات الفلسطينية العامة، وحرصاً منا على سير العملية الانتخابية بكل مراحلها بشفافية ونزاهة وأن يسودها التنافس الشريف بين القوائم الانتخابية المتنافسة، بما يخدم الوحدة الوطنية والمصلحة العامة ويعززهما، وصون حق المواطن الدستوري في الاختيار، وإدراكاً منا بأهمية التزام القانون الانتخابي والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه لتنظيم سير العملية الانتخابية، فإننا نتعهد بالتزام ما يلي:

أولاً: التقيد التام بأحكام القرار بقانون رقم (1) لسنة (2007) بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته بالقرار بقانون رقم (1) لسنة (2021) والمراسيم الرئاسية ذات العلاقة رقم (3) لسنة (2021) بشأن الدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني والمرسوم الرئاسي رقم (5) لسنة (2021) بشأن تعزيز الحريات العامة، والمرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 1 مارس/آذار لسنة 2021 الخاص بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات.

ثانياً: التقيد التام بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية فيما يتعلق بسير العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة بما يحقق لها النزاهة والشفافية والنموذج الذي يعبر عن الشعب الفلسطيني وعظيم تضحياته من خلال:

1- التعاون مع لجنة الانتخابات المركزية في جهودها المبذولة لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة واحترام طواقمها.

2- احترام دور الشرطة الفلسطينية بتأمين العملية الانتخابية بجميع مراحلها والتزام قرارتها.

3- احترام دور المراقبين المحليين والعرب والدوليين والتعاون معهم في أداء دورهم الرقابي.

4- التزام الحفاظ على مبدأ سرية التصويت وحق الناخب في انتخاب قائمته بحرية.

5- التزام الفترة الزمنية للدعاية الانتخابية المحددة قانوناً.

6- عدم اللجوء في الدعاية الانتخابية إلى كل ما يتضمن أي تحريض أو طعن بالمرشحين والقوائم الانتخابية والامتناع عن التشهير والقذف والشتم.

7- الامتناع عن إثارة النعرات أو استغلال المشاعر الدينية أو الطائفية والقبلية والإقليمية والعائلية أو العنصرية بين فئات المواطنين.

8- الامتناع عن التعرُّض المادي للحملة الانتخابية للغير، سواء كان ذلك بالتخريب أو التمزيق أو إلصاق الصور والشعارات فوق صور وشعارات الآخرين، أو أية أعمال أخرى تفسَّر على أنها اعتداء مادي على الحملة الانتخابية للقوائم الأخرى.

9- التزام عدم ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التخوين أو التكفير أو العنف أو أي شكل من أشكال الابتزاز الوظيفي ضد أي من المرشحين/المرشحات أو من الناخبين/الناخبات.

10- تجريم الاحتكام إلى السلاح والمعالجات الأمنية وتحريمهما، وعدم حمله أو استخدامه أثناء الاجتماعات العامة والمسيرات وسائر الفاعليات والنشاطات الانتخابية الأخرى.

11- التزام عدم تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع بتقديمها لشخص طبيعي أو معنوي أثناء العملية الانتخابية، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة .

12- التزام عدم وضع الملصقات والصور الدعائية على الأماكن الخاصة أو أبواب المحلات التجارية وجدرانها للمواطنين إلا بعد الحصول على موافقتهم الصريحة على ذلك، والتزام عدم وضع الملصقات والصور الدعائية على اللوحات الإعلانية التي تعود ملكيتها للشركات التجارية والمواطنين إلا بعد الحصول على موافقتهم الصريحة على ذلك، والتزام إزالة جميع مظاهر الدعاية الانتخابية بعد انتهاء العملية الانتخابية.

13- عدم استعمال الشعار الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية و/أو دولة فلسطين أو أي شعار قريب الشبه منه في الاجتماعات والإعلانات والبيانات الانتخابية، وفي سائر أنواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية.

14- الالتزام التام للبروتوكولات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية في إطار مواجهة وباء "كورونا" سواء المتعلق منها بشروط التجمعات والمهرجانات أو شروط السلامة في مقر الحملات الانتخابية المركزية والفرعية.

15- التزام عدم إقامة أي فاعليات انتخابية أو استخدام دور العبادة (المساجد - الكنائس) بشكل مباشر أو غير مباشر في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.

16- التزام عدم إقامة المهرجانات أو عقد الاجتماعات العامة إلى جوار المستشفيات أو الإدارات الحكومية أو المؤسسات العامة، والامتناع عن استخدام مقرات السلطة والمعسكرات والمقرات الأمنية ومقرات مؤسسات المجتمع المدني والأهلي في الدعاية الانتخابية.

17- الحفاظ على بيئة نظيفة أثناء الحملة الانتخابية، وتجنُّب اللصق العشوائي للصور والبيانات في الأماكن العامة، وضرورة الاهتمام بمظهر الأمكنة العامة وتنظيفها بعد الانتهاء من المسيرات والمهرجانات الانتخابية.

18- تجريم القوائم والأفراد الذين يثبت اعتمادهم على التمويل من جهات خارجية الذي يعتبر تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي الفلسطيني، وذلك انسجاماً مع قانون الانتخابات بهذا الخصوص، وأيضاً عدم الحصول على أموال من ميزانية الحكومة الفلسطينية لتغطية مصاريف الحملة الانتخابية.

19- الالتزام التام للقانون المحدِّد لسقف تمويل الحملة الانتخابية التي تقررها لجنة الانتخابات، والتزام تقديم بيان مالي مفصل للجنة الانتخابات المركزية بجميع مصادر التمويل والمبالغ التي أنفقتها كل قائمة أثناء الحملة الانتخابية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية.

20- إلزام وكلاء القوائم بقواعد سلوك الوكلاء والمراقبين الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية، وتحمُّل المسؤولية عن كل نشاطاتهم الدعائية.

21- التزام الإعلام الرسمي لشروط النزاهة والحيادية والعدالة والتكافؤ، والتزام الأحزاب والفصائل السياسية والقوائم المتنافسة للإفصاح لدى لجنة الانتخابات المركزية عن جميع وسائل الإعلام المسموع والمرئي والمقروء والصفحات والمواقع الإلكترونية التابعة لها، وتتحمل المسؤولية عن أي محتوى إعلامي صادر عنها، وتتكفل لجنة الانتخابات المركزية بمتابعة أي تجاوزات إعلامية داخلية أو خارجية تنتهك العملية الانتخابية لدى الجهات المختصة.

22- التزام اتباع الأساليب السليمة والقانونية فيما يتعلق بالاعتراضات والطعون ونتائجها في كل مراحل العملية الانتخابية والتعاون مع الجهات المختصة بشأن التحقيقات في هذه الاعتراضات والطعون والشكاوی.

23- التزام الاحترام والتنفيذ للقرارات الصادرة عن محكمة قضايا الانتخابات بوصفها الجهة المكلفة بذلك.

24 - التزام نتائج الانتخابات التشريعية النهائية والرسمية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية و/أو محكمة قضايا الانتخابات المختصة.

25- تشكيل لجنة وطنية لمتابعة التزام أحكام هذا الميثاق وتوعية المجتمع به.