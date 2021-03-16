انعقدت الثلاثاء في العاصمة اليونانية أثينا الجولة الـ62 من المحادثات الاستشارية بين تركيا واليونان لبحث الوضع في بحر إيجة وشرقي المتوسط.

شارك في المحادثات من الجانب التركي نائب وزير الخارجية سادات أونال ومدير الشؤون السياسية الثنائية والبحرية والجوية والحدود في الخارجية السفير تشاغاطاي أرجييس ونائبه باريش قالقاوان.

ومن الجانب اليوناني شارك في المحادثات السفير المتقاعد بافلوس أبوستوليديس ومدير عام وزارة الخارجية السفير ألكساندروس كو يو ومديرة مكتب الأمين العام للخارجية إفيغنيا كانارا.

تجدر الإشارة إلى أن الجولة السابقة (الـ61) انعقدت في إسطنبول بتاريخ 25 يناير/كانون الثاني 2021، وبدأ منذ ذلك الحين استخدام مصطلح "الاستشارية" عوضاً عن "الاستكشافية" لوصف المحادثات.

وانطلقت الجولة الأولى من المحادثات بين البلدين عام 2002 بأنقرة، من أجل تحضير أرضية لحل "عادل ودائم وشامل" يقبله الطرفان لمعالجة خلافاتهما في بحرَي إيجة والمتوسط.

وانعقدت آخر جولة من المحادثات (الـ60)، مطلع مارس/آذار 2016 بأثينا، وبعد ذلك التاريخ توقفت بسبب الظروف السياسية وموقف اليونان الفاتر.