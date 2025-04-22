الحرب على غزة
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32 شهيداُ واستهداف للآليات الثقيلة التابعة لبلديات غزة.. وإعلام عبري يشير إلى عدم وجود صفقة محددة
استشهد 32 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء، فيما تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي بتدمير عشرات الآليات الثقيلة التابعة لبلديات القطاع وشركات خاصة تستخدم لإزالة الركام وشق الطرق.
32 شهيداُ واستهداف للآليات الثقيلة التابعة لبلديات غزة.. وإعلام عبري يشير إلى عدم وجود صفقة محددة
يتعمد الاحتلال استهداف الآليات الثقيلة التابعة للبلديات والمستخدمة لإزالة الركام وشق الطرق بالقطاع / AP
22 أبريل 2025

وقال المصدران لرويترز إن وفد حماس سيناقش عرضاً جديداً يتضمن هدنة لمدة تتراوح بين 5 و7 سنوات بعد إطلاق سراح جميع الأسرى المحتجزين في غزة ووقف القتال، مشيرين إلى أن إسرائيل لم ترد بعد على مقترح الهدنة طويلة الأمد.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن قيادي في حماس أن وفداً من الحركة توجه إلى القاهرة لبحث "أفكار جديدة" للتهدئة في غزة.

ونسبت "الفرنسية" للقيادي قوله إن الوفد يضم رئيس حماس في غزة خليل الحية -وقياديين آخرين- وسيعقد اجتماعات مع المسؤولين المصريين حول أفكار جديدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وقد نفى مصدر من حماس لاحقاً علمه بالزيارة -حسب ما قالت رويترز- مؤكداً تمسك الحركة بمطلبها أن يضمن أي اتفاق إنهاء الحرب.

من جانبها، نقلت قناة "كان" العبرية الرسمية عن أحد المسؤولين أن إسرائيل قررت منح فرصة إضافية للمفاوضات قبل اتخاذ قرار بتوسيع العملية العسكرية في غزة.

وأضاف ذلك المسؤول أنه لا توجد مبادرة جديدة مطروحة حالياً، وأن الضغوط تتركز على محاولة تمرير المقترح الذي قدمه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف قبيل استئناف إسرائيل الحرب على غزة في 18 مارس/آذار الماضي.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن مسؤولين أن نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس يصران على تقديم صورة مفادها أنه لا تزال هناك محاولات لاستنفاد فرص التوصل إلى صفقة.

في السياق، نقلت قناة "آي 24 نيوز" عن مصدر إسرائيلي أنه لم يطرح حتى الآن على الجانب الإسرائيلي أي مقترح جديد من الوسطاء، بينما تحدثت القناة الـ12 عن ضغط أمريكي كبير على الوسطاء كي يضغطوا على حماس. وقالت القناة إن المفاوضات في مرحلة حساسة وتحتاج إلى أسابيع لاستنفاذ الحل وإمكانية التوصل إلى اتفاق على أساس مقترح ويتكوف قبل "كسر قواعد اللعبة".

من جانبه، قال موقع أكسيوس الأمريكي إن إدارة الرئيس دونالد ترمب ترغب في تنفيذ محاولة أخرى هذا الأسبوع لتحقيق اختراق في مساعي وقف إطلاق النار في غزة، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي متردد في الموافقة على أي شيء يتجاوز اتفاقاً مؤقتاً لا ينهي الحرب.

مصدر:TRT Arabi
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