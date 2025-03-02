سياسة
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بمشاركة فيدان.. انطلاق قمة لندن بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا
انطلقت في العاصمة البريطانية لندن، مساء اليوم الأحد، قمة رفيعة المستوى لمناقشة الضمانات الأمنية المزمع تقديمها لأوكرانيا وتحقيق سلام دائم في هذا البلد، بالإضافة إلى قضايا أخرى متعلقة بالأمن الأوروبي.
بمشاركة فيدان.. انطلاق قمة لندن بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا
انطلاق قمة لندن بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا بمشاركة وزير خارجية تركيا / MAXAR TECHNOLOGIES VIA GOOGLE/ Handout via Reuters
2 مارس 2025

وتُعقد القمة في مقر وزارة الخارجية البريطانية التاريخي لانكستر هاوس، بمشاركة قادة ووزراء من أوكرانيا وفرنسا وألمانيا والدنمارك وإيطاليا وهولندا والنرويج وبولندا وإسبانيا وتركيا وكندا وفنلندا والسويد وجمهورية التشيك ورومانيا.

كما يشارك في القمة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان ممثلاً عن الرئيس رجب طيب أردوغان.

ومن المتوقع أن تناقش القمة دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا والدور الذي ستقوم به في الضمانات الأمنية التي ستمنح لأوكرانيا، وذلك في أعقاب المشادة التي وقعت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في واشنطن يوم 28 فبراير/شباط الماضي.

ومساء الجمعة، شهد لقاء ترمب وزيلينسكي في البيت الأبيض أجواءً متوترة، إذ دخل الزعيمان في نقاش حادّ أمام الكاميرات.

وبعد الجدل، أُلغي المؤتمر الصحفي المشترك، وغادر زيلينسكي البيت الأبيض، دون التوقيع على اتفاق بشأن العناصر الأرضية النادرة التي يطالب ترمب بالحصول عليها لقاء ما قدمته الولايات المتحدة من دعم لأوكرانيا خلال الحرب مع روسيا.

كما سيناقش القادة الخطوات التالية لتخطيط ضمانات أمنية قوية، بما في ذلك الحاجة إلى اتفاق قوي ودائم يضمن تحقيق سلام دائم في أوكرانيا ويردع الهجمات الروسية المستقبلية.

وأشارت مصادر دبلوماسية تركية إلى أنه من المتوقع أن يتبادل وزير الخارجية هاكان فيدان الآراء خلال القمة حول القضايا المتعلقة بالحرب بين روسيا وأوكرانيا، بما في ذلك المبادرة الأخيرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي والتي تركز على التفاوض.

وفي 12 فبراير/شباط الماضي، أعلن ترمب توصله إلى اتفاق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لبدء مفاوضات من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا. وبعد أيام، استضافت العاصمة السعودية الرياض محادثات روسية - أمريكية تناولت العلاقات بين البلدين وسبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

كما سيستعرض وزير الخارجية التركي المساهمات التي يمكن أن تقدمها تركيا في هذه العملية إلى الأطراف المعنية، وفقاً للمصادر.

من المنتظر أيضاً أن يؤكد فيدان جهود تركيا لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا من خلال تحقيق سلام عادل ودائم، مع تأكيد دعم تركيا لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها، بحسب المصادر.

بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن يشير فيدان خلال القمة إلى أن تركيا استضافت المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا في مارس/آذار 2022، وأنها مستعدة لمواصلة لعب هذا الدور في الفترات المقبلة، كما سيشدد -بحسب المصادر- على أن تحقيق الأمن الدائم والازدهار الاقتصادي والاستقرار في المنطقة "يجب أن يكون هدفاً مشتركاً لجميع الأطراف في أي مفاوضات مستقبلية".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT Arabi
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