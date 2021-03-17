سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 17 مارس/آذار 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي، لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كل صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 17 مارس/آذار 2021
أردوغان: الشعب المصري لا يختلف معنا / AA
17 مارس 2021

أهم الأحداث:

أردوغان يقول إن تركيا تلقت طلباً من السعودية بخصوص "المُسيَّرات" المسلحة، ومظاهرات وإغلاق طرق بلبنان احتجاجاً على الأزمة الاقتصادية.

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أردوغان: تلقَّينا طلباً من السعودية بخصوص "المُسيَّرات" المسلحة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، أن بلاده تلقَّت طلباً من السعودية بخصوص الطائرات المُسيَّرة المسلحة، حسب ما جاء في كلمة له خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الرئاسي البوسني ميلوراد دوديك. [TRT عربي]

وقال أردوغان في رد على سؤال حول التطورات شرقي المتوسط: "في جانب آخر يوجد تطوُّر يتمثل بمشاركة السعودية في مناورات عسكرية مع اليونان، لكن في المقابل تطلب السعودية الآن من تركيا طائرات مسلحة دون طيار". [TRT عربي]

وفي ما يخص الاتصالات الدبلوماسية مع القاهرة قال الرئيس التركي: "الشعب المصري لا يختلف معنا، ولا يفكر بطريقة تُناقضنا". [الأناضول]

"نحن جوعى".. عودة المظاهرات إلى لبنان

عاد المتظاهرون الغاضبون إلى شوارع العاصمة اللبنانية بيروت الثلاثاء، وأغلقوا الطرق بإطارات مشتعلة وحاويات قمامة، مع استمرار انخفاض العملة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق وتفاقم الأزمة المالية بالبلاد. [TRT عربي]

ورفع المتظاهرون شعارات من قبيل: "نحن جوعى" و"سئمنا!"، فيما رشقت مجموعات صغيرة في بيروت واجهات المتاجر بالحجارة طالبين من أصحابها الإغلاق، حسب وكالة أسوشيتد برس. [TRT عربي]

واستؤنفت الاحتجاجات بعد أيام من الهدوء النسبي، فيما واصلت الليرة اللبنانية انخفاضها وهوت إلى مستوى منخفض جديد عند حدود 15 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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