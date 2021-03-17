سياسة
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مقتل 8 بالرصاص في 3 أندية صحية بولاية جورجيا الأمريكية.. ما القصة؟
قالت الشرطة ووسائل إعلام محلية إن ثمانية أشخاص، بينهم أربع نساء على الأقلّ، قُتلوا بالرصاص في ثلاثة أندية صحية بمنطقة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية يوم الثلاثاء.
مقتل 8 بالرصاص في 3 أندية صحية بولاية جورجيا الأمريكية.. ما القصة؟
مقتل ثمانية أشخاص بإطلاق نار في ثلاثة مراكز تدليك بولاية جورجيا الأمريكية / Reuters
17 مارس 2021

قُتل ثمانية أشخاص الثلاثاء بإطلاق نار في ثلاثة مراكز تدليك مختلفة في ولاية جورجيا الأمريكية، ووُقف شابّ يبلغ 21 عاماً يُشتبه أنه على علاقة بهذه الجرائم، وفق ما أفادت به الشرطة ووسائل إعلام.

ونقل موقع "أتلانتا جورنال-كونستتيوشن" عن شرطة مقاطعة شيروكي أن أربعة أشخاص قُتلوا بإطلاق نار في مركز "يونغز آيجان مساج" للتدليك بالقرب من آكورث، إحدى ضواحي مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا.

وأعلن مكتب رئيس شرطة المقاطعة على موقع فيسبوك أن "المشتبه بإطلاقه النار قيد التوقيف".

من ناحية أخرى أكدت شرطة أتلانتا بشكل منفصل العثور على أربع نساء مقتولات في مؤسستين للأعمال، كشفت وسائل إعلام أنهما مركزا "غولد مساج سبا" و"آروما ثيرابي سبا" للتدليك في مدينة أتلانتا.

وقالت إدارة الشرطة في بيان: "فور وصولهم، عثر رجال الشرطة على ثلاث نساء متوفيات داخل الموقع جراء جراح ناتجة عن أعيرة نارية".

وأضافت أنه خلال وجودهم في مسرح الجريمة، أُبلغَ رجال الشرطة عن حصول إطلاق نار في موقع محاذٍ في الشارع نفسه، وعند استجابتهم عثروا على امرأة رابعة بدا أنها مقتولة بإطلاق النار عليها.

وذكرت شبكة "سي إن إن" نقلاً عن الشرطة أن الضحايا الأربع في أتلانتا بدا أنهن آسيويات.

وقال متحدث باسم شرطة أتلانتا لفرانس برس، إن تسجيلات كاميرات المراقبة في المواقع الثلاثة التي حصل فيها إطلاق نار "تشير إلى أن من المرجح للغاية أن المشتبه به لدينا هو نفسه"، مضيفاً أن محققين يعملون من كثب "للتأكد بشكل لا لبس فيه من الترابط بين القضايا الثلاث".

وعرّفت وسائل إعلام المشتبه به بأنه روبرت آرون لونغ، وهو يبلغ 21 عاماً، ومحتجَز لدى الشرطة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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