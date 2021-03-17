سياسة
2 دقيقة قراءة
بداية من فرنسا.. نوكيا تلغي 5-10  آلاف وظيفة حتى 2023
تنوي شركة نوكيا إلغاء 5-10 آلاف وظيفة، أي حتى 11% من عدد موظفيها، خلال عامين، في إطار خطة مهمة لخفض النفقات، ويُخفض حالياً عدد الموظفين والنفقات، بخاصة في فرنسا، حيث تلغي الشركة آلاف الوظائف الموروثة عن ألكاتيل-لوسنت.
بداية من فرنسا.. نوكيا تلغي 5-10  آلاف وظيفة حتى 2023
شركة نوكيا تقرّر إلغاء وظائف حتى عام 2023 / AP
17 مارس 2021

أعلنت المجموعة الفنلندية للهواتف الجوالة "نوكيا" الثلاثاء، إلغاء 5-10 آلاف وظيفة، أي حتى 11% من عدد موظفيها، خلال عامين، في إطار خطة مهمة لخفض النفقات.

وجاء في بيان صادر عن المجموعة: "ستُفضي إعادة الهيكلة هذه إلى مجموعة تضمّ 80-85 ألف موظف خلال 18-24 شهراً، مقارنة مع نحو 90 ألفاً لدى نوكيا اليوم. العدد الدقيق رهن بتطور السوق في العامين المقبلين".

ويُخفض حالياً خفض عدد الموظفين والنفقات، بخاصة في فرنسا، حيث تلغي نوكيا آلاف الوظائف الموروثة عن ألكاتيل-لوسنت.

وبعد الاستحواذ على منافستها الفرنسية الكندية "ألكاتيل-لوسنت" في 2016 ارتفعت القوة العاملة للمجموعة التي تخلت عن نشاطها التاريخي لتصنيع الهواتف المحمولة في 2013، إلى أكثر من 100 ألف.

ويترأس المجموعة المصنفة الثالثة عالمياً في شبكات الجيل الخامس، بيكا لوندمارك، منذ أغسطس/آب، وهي تتنافس خصوصاً مع مجموعتَي إريكسون السويدية وهواوي الصينية.

وفي البيان قال رئيس مجلس إدارة نوكيا: "لا نأخذ القرارات التي يمكن أن تؤثر في موظفينا باستخفاف. التأكد من أن لدينا الخطة الصحيحة والقدرات المناسبة خطوة ضرورية لتقديم أداء مستدام طويل الأمد"، مؤكداً أن شبكة الجيل الخامس أولوية المجموعة.

والخطة المعلنة الثلاثاء ستؤدي إلى خفض نفقات نوكيا بـ"600 مليون يورو بحلول نهاية 2023" لتمويل استثمارات في الأبحاث و التطوير والقدرات المستقبلية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us