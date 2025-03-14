سياسة
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الأولى منذ 50 عاماً.. وفد درزي سوري يصل إلى إسرائيل عبر الجولان
عبر وفد يضم نحو ستين رجل دين من الدروز السوريين خط الهدنة في مرتفعات الجولان المحتل إلى إسرائيل، اليوم الجمعة، في أول زيارة من نوعها منذ نحو خمسين عاماً.
الأولى منذ 50 عاماً.. وفد درزي سوري يصل إلى إسرائيل عبر الجولان
وفد من دروز سوريا في طريقهم إلى إسرائيل عبر الجولان / AFP
14 مارس 2025

وعبر الوفد في ثلاث حافلات رافقتها مركبات عسكرية إسرائيلية إلى بلدة مجدل شمس في الجولان السوري، وتوجه شمالاً لزيارة مقام النبي شعيب في بلدة جولس بالقرب من طبريا، ولقاء الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل الشيخ موفق طريف، وفق مصدر مقرب من الوفد.

وفي مجدل شمس، استقبل الزوار نحو مئة درزي ورحبوا بهم عبر ترديد الأغاني التراثية والتصفيق، بينما لوّح عدد من الشباب بالرايات الدرزية باللون الأخضر والأحمر والأصفر والأزرق والأبيض.

ويتوزّع الدروز بين لبنان وإسرائيل والجولان المحتل وسوريا، ولا سيما في محافظة السويداء المجاورة للقنيطرة في الجنوب.

وحتى الأربعاء الماضي، ادعى إعلام عبري أن إسرائيل أرسلت طائرات مقاتلة إلى سوريا مرات عدة في الأيام الأخيرة لـ"حماية الدروز السوريين".

وبينما تؤكد الإدارة السورية الجديدة حمايتها لجميع طوائف البلاد من دون تمييز ضمن وطن واحد، تردد إسرائيل ادعاءات عن تعرض الدروز في سوريا لاعتداءات، وهو ما تعتبره دمشق ذريعة لانتهاك السيادة السورية.

وأعرب دروز سوريون، في احتجاجات شعبية وبيانات، عن رفضهم أي تدخل إسرائيلي في الشؤون الداخلية السورية، وجددوا الدعوة إلى انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من بلادهم.

وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الإدارة السورية تعيين الشرع، رئيساً للبلاد خلال المرحلة الانتقالية، بجانب قرارات منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة منذ العهد السابق، والبرلمان، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.

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