سياسة
3 دقيقة قراءة
واشنطن تفرض عقوبات على 24 مسؤولاً من الصين وهونغ كونغ
فرضت واشنطن عقوبات على 24 مسؤولاً من الصين وهونغ كونغ بسبب حملة بكين المستمرة على الحريات السياسية في المدينة شبه المستقلة، وقانون إصلاح النظام الانتخابي هناك. من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الصين تتصرف بشكل أكثر عدوانية وقمعاً.
واشنطن تفرض عقوبات على 24 مسؤولاً من الصين وهونغ كونغ
بلينكن: الصين تتصرف بعدوانية وقمع في آسيا / AP
17 مارس 2021

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 24 مسؤولا من الصين وهونغ كونغ بسبب حملة بكين المستمرة على الحريات السياسية في المدينة شبه المستقلة، وقانون إصلاح النظام الانتخابي هناك.

فُرضت العقوبات التي أُعلن عنها يوم الثلاثاء، في واشنطن بموجب قانون الحكم الذاتي لهونغ كونغ، وأُدرجَت أسماء المسؤولين الذين يُعتقد أنهم يساهمون في فشل الصين في الوفاء بالتزاماتها بموجب دستور هونغ كونغ المصغر.

وفرضت بكين قانوناً شاملاً للأمن القومي على المدينة في يونيو/حزيران الماضي بعد أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، واعتقلت سلطات هونغ كونغ معظم المؤيدين البارزين للديمقراطية.

من بين المسؤولين الـ24 الذين عاقبتهم الولايات المتحدة، وانغ تشين، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني المكون من 25 عضواً، وكذلك تام ييو تشونغ، مندوب هونغ كونغ في اللجنة الدائمة بالبرلمان الصيني التي صاغت قانون الأمن القومي.

كما عوقب كثير من الضباط في قسم الأمن القومي بهونغ كونغ، من بينهم لي كواي واه، أحد كبار المسؤولين الشرطيين، وكذلك إدوينا لاو، نائبة مفوض قوة شرطة هونغ كونغ.

بلينكن: الصين تتصرف بعدوانية وقمع في آسيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء، إن الصين تتصرف بشكل أكثر عدوانية وقمعاً، بما في ذلك تصرفاتها في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي حيث تخوض نزاعات على السيادة مع اليابان ودول آسيوية أخرى.

وقال لصحفيين يابانيين في طوكيو إن بكين "تثير التوتر لا تخفضه" في المنطقة من خلال أعمالها البحرية ومواقفها بشأن تايوان.

ويزور بلينكن اليابان وكوريا الجنوبية مع وزير الدفاع لويد أوستن في محاولة لتعزيز تحالفات واشنطن في آسيا، في أول رحلة خارجية لكبار أعضاء إدارة الرئيس جو بايدن.

وباتت مطالبات الصين بالسيادة في بحر الصين الشرقي والجنوبي قضية لها أولوية في العلاقة الصينية-الأمريكية المتوترة بشكل متزايد، كما أنها مصدر قلق أمني كبير لليابان.

وقال بلينكن إن بكين "تتصرف بمزيد من القمع في الداخل وبشكل أكثر عدوانية في الخارج بما في ذلك تصرفاتها في بحر الصين الشرقي وفي ما يتعلق بسينكاكو وبحر الصين الجنوبي وكذلك تايوان".

وسينكاكو جزر صغيرة في بحر الصين الشرقي تسيطر عليها اليابان، لكن الصين تطالب بالسيادة عليها. وتُعرَف الجزر في الصين باسم دياويو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us