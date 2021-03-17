سياسة
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بعد فشله في المرة الأولى.. صحيفة عبرية: نتنياهو يخطط لزيارة الإمارات الخميس
مجدَّداً بعد إلغاء رحلته السابقة، يخطّط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لزيارة الإمارات غداً الخميس، حسب إعلام عبري.
بعد فشله في المرة الأولى.. صحيفة عبرية: نتنياهو يخطط لزيارة الإمارات الخميس
لم يؤكد أي مصدر رسمي إسرائيلي الخبر
17 مارس 2021

قالت صحيفة إسرائيلية الأربعاء، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يخطّط لزيارة الإمارات غداً الخميس.

ولم يؤكد أي مصدر رسمي إسرائيلي الخبر، الذي نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم".

وقالت الصحيفة: "استأنف مكتب رئيس الوزراء الاتصالات مع ممثلين عن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، لتنسيق زيارة نتنياهو".

وأضافت: "حسب الخطة الحالية، التي لم يوافَق عليها بشكل نهائي، ستجري الزيارة يوم الخميس".

وكان نتنياهو خطط لزيارة الإمارات يوم الخميس الماضي، ولكنه أرجأ الزيارة بعد عدم سماح الأردن لطائرته بالمرور في أجوائه، بسبب خلافات حُلّت لاحقاً.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخميس، أن زيارة نتنياهو دولة الإمارات أُجّلت قسراً، بعدما رفضت دولة الأردن التصديق على مسار الرحلة والسماح لطائرته بالتحليق في أجوائها.

وأشارت الصحيفة نقلاً عن مصادر رسمية، إلى أن القرار الأردني لم تكتشفه إسرائيل إلا قبل فترة وجيزة من الساعة المحددة لإقلاع طائرة نتنياهو.

وقالت المصادر إنّ "القرار الأردني جاء في أعقاب إلغاء زيارة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني لمدينة القدس والمسجد الأقصى (قبلها بأيام) بسبب اختلاف في وجهات النظر حول تنظيم الأمن والحماية".

وكان نتنياهو خطط لزيارة الإمارات أكثر من مرة، منذ الإعلان عن تطبيع العلاقات بين البلدين، في شهر أغسطس/آب الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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