تجري شركة "سمول فارما" Small Pharma للأدوية تجارب على أحد العقاقير المخدرّة، أملاً في استخدامه كعقار محتمل لعلاج مرضى الاكتئاب.

وتشرف شركة "سمول فارما" على التجربة بالتعاون مع كلية لندن إمبريال كولدج التي تدير المركز الرائد في أبحاث العلاج النفسي.

والعقار المعروف باسم DMT هو نوع من المخدرات غير القانونية، ويستخدم كجزء من طقوس السحر التي يشرف عليها "الشامانات"، وهو أحد المكونات النشطة في عشبة الأياهواسكا التي يجري تناولها كجزء من تلك الطقوس.

والشامانية هي ممارسة دينية قديمة ارتبطت تاريخياً بالمجتمعات الأصلية، ولا تزال تستخدم حتى الآن في أماكن محددة منها غابات الأمازون حيث تنبت عشبة الأياهواسكا، بغرض التشافي وتقديم "العلاج الروحي".

وسيُمنح العقار بجرعات محددة للأشخاص المشاركين في التجربة السريرية، ثم يلحق بجلسات علاج نفسي تعتمد على التحدث والاستماع والمناقشة.

من جانبها قالت كارول روتليدج كبيرة الأطباء المشرفة على التجربة: "نعتقد أن تأثير العقار سيدوم أطول من العقاقير التقليدية المضادة للاكتئاب"، حسب تصريحها لشبكة BBC الإخبارية.

ويرى كثير من الباحثين أن العقاقير المخدرة قد توفر راحة أطول أمداً من الأعراض المرضية خلال العلاج النفسي، آملين الحصول على علاج بديل للأدوية التقليدية المستخدمة، بخاصة مع عدم تجاوب عدد كبير من المرضى معها.

وعقار الـDMT يؤثر على الطريقة التي يعمل بها الوعي البشري، ويؤدي إلى حالة من "الهلوسة الشبيهة بتجربة الاقتراب من الموت".

ويظن الباحثون المشرفون على التجربة أنه قد يساعد في "إعادة تشكيل مسارات التفكير الثابتة بالدماغ" من خلال إلحاقه بجلسات العلاج النفسي الكلامية.

وسيخضع المرضى لنظام مراقبة لمدة 6 أشهر، لمعرفة الجرعات المناسبة وكم يستمر مفعول العقار، وهل يجب تناوله مرة واحدة في العمر أو مرات متعددة على فترات متقطعة.

وحول علاج الأمراض النفسية بالعقاقير المخدرة مثل LSD أو MDMA تعتقد البروفيسورة سيليا مورغان أنها قد تقدم "بديلاً للأدوية التقليدية التي تؤدي فقط إلى تخدير المشاعر السلبية"، عن طريق "إتاحة الفرصة للمريض لخوض تجارب مختلفة في حياته والجلوس مع مصدر الحزن والتعامل معه مباشرة من خلال تلك العقاقير".

وتابعت مورغان: "ربما يتعلق الأمر بشيء أكثر جوهرية يكون هو السبب الحقيقي للمشكلة النفسية، وقد تُحدث العقاقير المخدرّة تغييراً طويل الأمد"، حسب شبكة BBC الإخبارية.