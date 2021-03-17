سياسة
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كلاب بوليسية تكشف عن كورونا أسرع وأدق من الفحص الطبي بتايلاند
دربت تايلاند مجموعة من الكلاب البوليسية على تمييز فيروس كورونا من العرق في الأماكن المزدحمة، لتتمكن من فحص 60 عينة بدقة عالية خلال دقيقة واحدة.
كلاب بوليسية تكشف عن كورونا أسرع وأدق من الفحص الطبي بتايلاند
الكلاب لن تحتاج إلى شم الناس مباشرة لكن يمكنها فحص عينات العَرق / Reuters
17 مارس 2021

قالت رئيسة مشروع تجريبي في تايلاند إن كلاباً بوليسية مدربة على كشف الإصابة بكوفيد-19 من خلال شم عَرق الإنسان أظهرت دقة تقترب من 95% ويمكن استخدامها في الكشف عن المصابين بفيروس كورونا بمحطات النقل المزدحمة، خلال ثوانٍ معدودة.

وشمل المشروع الذي امتد ستة أشهر ستة كلاب من نوع لابرادور ريتريفر بإطلاقها لفحص عَرق المصاب بالفيروس من بين ستة معلبات على عجلات دوارة.

وقالت الأستاذة الجامعية كايوالي شاتدارونج التي قادت المشروع بكلية الطب البيطري بجامعة شولالونكورن بتايلاند: "استغرقت الكلاب من ثانية واحدة إلى ثانيتين لرصد الفيروس"، وفق تصريحها لوكالة رويترز.

وأضافت: "ستتمكن من فحص 60 عينة خلال دقيقة".

وأوضحت الباحثة التايلاندية أن الكلاب يمكنها رصد مركب عضوي متطاير يُفرز في عَرق المصابين بكوفيد-19، حتى في حالة عدم ظهور أعراض المرض.

وأضافت أن الكلاب لن تحتاج إلى شم الناس مباشرة لكن يمكنها فحص عينات العَرق، وهي مهمة لن تكون صعبة في بلد استوائي مثل تايلاند.

وبذلت تشيلي وفنلندا والهند وبلدان أخرى جهوداً مماثلة لإشراك الكلاب البوليسية في رصد الفيروس، فيما قال مستشفى بيطري ألماني الشهر الماضي إن كلابه البوليسية حققت نجاحاً برصد الفيروس في لعاب البشر، بنسبة دقة بلغت 94%.

وقالت كايوالي: "الخطوة التالية ستكون الدفع بالكلاب إلى الميدان".

وتابعت: "عندما نرسلها في المستقبل إلى المطارات والمواني التي يتدفق عليها المسافرون ستكون الكلاب أسرع كثيراً من فحوص درجات الحرارة وأكثر دقة في رصد الفيروس".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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