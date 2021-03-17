سياسة
3 دقيقة قراءة
ماذا ورد بتقرير إيران النهائي حول تحطُّم الطائرة الأوكرانية؟
أصدرت وكالة الطيران المدني الإيرانية تقريرها النهائي بعد تحقيق استمر لمدة عام، حول ملابسات تحطّم طائرة الركاب الأوكرانية التي أودت بحياة 176 شخصاً، فماذا جاء فيه؟
ماذا ورد بتقرير إيران النهائي حول تحطُّم الطائرة الأوكرانية؟
 أسر الضحايا بكندا أبلغت عن مضايقات من قبل السلطات الإيرانية / Reuters
17 مارس 2021

أصدرت وكالة الطيران المدني الإيرانية الأربعاء تقريرها النهائي بعد تحقيق استمر لمدة عام، عن تحطّم طائرة ركاب أوكرانية أودى بحياة 176 شخصاً العام الماضي.

ولم يكشف التقرير الذي طال انتظاره عن تفاصيل جديدة حول إسقاط الطائرة، وبينما كانت تأمل عائلات الضحايا وحكوماتهم الأجنبية أن يلقي مزيداً من الضوء على الحادث، خلص التقرير إلى "نفس النتيجة الغامضة"، ما أثار غضباً واسعاً.

وذكر التقرير أن "وحدة الدفاع الجوي أخطأت في التعرف على الطائرة التي تعرضت للحادث في ضواحي طهران، ومن ثم أُطلق صاروخان باتجاهها".

ويتضمن التحقيق المكون من 146 صفحة تفاصيل حول الجدول الزمني للأحداث وتحليل حطام الطائرة، لكنه لم يحدد الجناة في إسقاط الطائرة، كما لم يشرح كيف انهارت سلسلة القيادة أو يجيب عن سبب إبقاء المجال الجوي المدني مفتوحاً مع تصاعد التوترات الإقليمية أو الرد على الأسئلة الرئيسية الأخرى.

وخلّف التفسير الرسمي لإيران المحققين وخبراء الطيران غير مقتنعين، إذ وصف مستشار كندا الخاص لرئيس الوزراء الرواية الإيرانية بأنها "صعبة القبول" وتفتقر إلى الأدلة.

والشهر الماضي ذهبت أغنيس كالامارد مقررة الأمم المتحدة المسؤولة عن حالات الإعدام خارج القانون أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، إلى أبعد من ذلك، ووصفت سلسلة الأخطاء المزعومة بأنها "غير معقولة" وقالت إن "ادعاءات إيران المتعددة وقصصها تخلق قدراً كبيراً من الارتباك".

وسرعان ما ردّت إيران، إذ انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده تقرير كالامارد ووصفه بأنه "غير ناضج"، فيما تصرّ إيران على أن الإسقاط كان خطأ مأساوياً.

وما زاد الشكوك حول مصداقية إيران أن أسر الضحايا في كندا أبلغت عن مضايقات من قبل السلطات الإيرانية، بدءاً من رسائل كراهية ومكالمات هاتفية تهديدية إلى سيارات مشبوهة تلاحقهم في الوقفات الاحتجاجية، وأكدت كندا أن شرطتها تحقق في حالات "مضايقة وترهيب وتدخل أجنبي" في البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us