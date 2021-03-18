سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 18 مارس/آذار 2021
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خلاصات من TRT عربي: 18 مارس/آذار 2021
قال بايدن إن الرئيس الروسي "سيدفع الثمن جرَّاء تدخُّله في الانتخابات الأمريكية" / AP
18 مارس 2021

أهم الأحداث:

موسكو تستدعي سفيرها بواشنطن والبيت الأبيض يحمِّل روسيا مسؤولية أفعالها، وعون يُخيّر الحريري بين تشكيل الحكومة فوراً أو تركها لإنقاذ لبنان.

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موسكو تستدعي سفيرها بواشنطن والبيت الأبيض يحمِّل روسيا مسؤولية أفعالها

أعلنت الخارجية الروسية الأربعاء استدعاء سفيرها لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف إلى موسكو للتشاور وتحليل آفاق العلاقة المستقبلية مع واشنطن، بعد تصريحات هاجم فيها بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، واصفاً إياه بالـ"قاتل". [TRT عربي]

وقال بايدن في مقابلة مع قناة "ABC News" عُرضت الأربعاء إن الرئيس الروسي "سيدفع الثمن جرَّاء تدخُّله في الانتخابات الأمريكية"، كما لفت إلى أنه حذَّر بوتين من "رد محتمل"، بعد صدور تقرير استخباراتي خلص إلى أن بوتين أشرف على "جهود كاسحة" تهدف إلى التأثير سلباً على الحملة الانتخابية لبايدن و"تشويهها".[TRT عربي]

من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن إدارة الرئيس جو بايدن تعتمد نهجاً إزاء العلاقات مع روسيا يختلف عن الذي كان يتبعه الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب، وأضافت للصحفيين: "الروس بالتأكيد سيتحملون المسؤولية عن أفعالهم". [TRT عربي]

عون للحريري: تشكيل الحكومة فوراً أو تركها لإنقاذ لبنان

خَيَّرَ الرئيس اللبناني ميشال عون الأربعاء، رئيس الحكومة المكلّف سعد الدين الحريري بين "تشكيل حكومته فوراً أو إفساح المجال أمام الآخرين". [TRT عربي]

وجراء خلافات سياسية بعضها بين عون والحريري لم يتمكن الأخير حتى اليوم من تشكيل الحكومة المكلف إياها منذ 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقب اعتذار مصطفى أديب عن عدم تشكيلها لتعثُّر مهمته. [TRT عربي]

وقال عون في حديث للتلفزيون المحلي: "بعدما تقدّم الرئيس المكلف سعد الحريري بعناوين مسودة حكومية لا تلبي الحد الأدنى من التوازن الوطني والميثاقية ما أدخل البلاد في نفق التعطيل، أدعوه إلى قصر بعبدا من أجل التأليف الفوري للحكومة بالاتفاق معي، وفق الآلية والمعايير الدستورية المعتمدة في تأليف الحكومات من دون تحجج أو تأخير". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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