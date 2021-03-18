أعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكي أنه اعتقل رجلاً مسلّحاً من سان أنطونيو بولاية تكساس، قرب مقر إقامة كامالا هاريس نائبة الرئيس جو بايدن، في واشنطن العاصمة، وصادر الأسلحة التي كانت في سيارته.

وحسب وسائل إعلام أمريكية، أضاف الجهاز المسؤول عن أمن الرؤساء الأمريكيين ونوابهم أن ضباطاً تابعين له يرتدون ملابس مدنية أوقفوا بول موراي (31 عاماً) في شارع قرب مجمع حكومي حيث مقر إقامة نائبة الرئيس والمرصد البحري الأمريكي.

وأشار إلى أن الشرطة عثرت على بندقية وذخيرة في سيارته التي كانت متوقفة في مرأب وسط مدينة واشنطن.