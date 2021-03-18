سياسة
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الشرطة الأمريكية تلقي القبض على مسلّح قرب مقر إقامة نائبة الرئيس بواشنطن
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن جهاز الأمر السري ألقى القبض على مسلّح قرب مقر إقامة كامالا هاريس نائبة الرئيس جو بايدن، في واشنطن العاصمة، وصادر الأسلحة التي كانت في سيارته.
الشرطة الأمريكية تلقي القبض على مسلّح قرب مقر إقامة نائبة الرئيس بواشنطن
الشرطة الأمريكية تلقي القبض على مسلّح بالقرب من مقر إقامة نائبة الرئيس كاميلا هاريس في العاصمة واشنطن / AA
18 مارس 2021

أعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكي أنه اعتقل رجلاً مسلّحاً من سان أنطونيو بولاية تكساس، قرب مقر إقامة كامالا هاريس نائبة الرئيس جو بايدن، في واشنطن العاصمة، وصادر الأسلحة التي كانت في سيارته.

وحسب وسائل إعلام أمريكية، أضاف الجهاز المسؤول عن أمن الرؤساء الأمريكيين ونوابهم أن ضباطاً تابعين له يرتدون ملابس مدنية أوقفوا بول موراي (31 عاماً) في شارع قرب مجمع حكومي حيث مقر إقامة نائبة الرئيس والمرصد البحري الأمريكي.

وأشار إلى أن الشرطة عثرت على بندقية وذخيرة في سيارته التي كانت متوقفة في مرأب وسط مدينة واشنطن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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