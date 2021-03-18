سياسة
2 دقيقة قراءة
معرضة للهجوم.. لماذا توقفت أكبر محطة للطاقة النووية في العالم؟
عثر منظمون نوويون على معدات معطلة لإجراءات مكافحة الإرهاب وحماية المواد النووية في مواقع متعددة في محطة كاشيوازاكي - كاريوا للطاقة النووية، ما أدى إلى توقف العمل فيها بسبب هذه الثغرات.
معرضة للهجوم.. لماذا توقفت أكبر محطة للطاقة النووية في العالم؟
إيقاف العمل بالمفاعل رقم 7 في محطة كاشيوازاكي-كاريوا للطاقة النووية / AP
18 مارس 2021

قال منظمون نوويون يابانيون، الأربعاء، إن أكبر محطة للطاقة النووية في العالم، مملوكة لشركات مرافق وراء أزمة فوكوشيما النووية، لن تستأنف عملها في أي وقت قريب بسبب ثغرات خطيرة في إجراءات مكافحة الإرهاب التي عُثر عليها في المنشأة.

قررت هيئة التنظيم النووي في اجتماعها الأسبوعي تعليق المزيد من عمليات تفتيش السلامة والعمليات الأخرى لإعادة تشغيل المفاعل رقم 7 في محطة كاشيوازاكي-كاريوا للطاقة النووية على الساحل الياباني الشمالي في محافظة نيغاتا. المحطة مملوكة لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية أو "تيبكو".

عثر المنظمون مؤخراً على معدات معطلة لإجراءات مكافحة الإرهاب وحماية المواد النووية في مواقع متعددة في المحطة يعود تاريخها إلى مارس/آذار الماضي على الأقل، وفقاً لرئيس السلطة، تويوشي فوكيتا.

وقال إن المسؤولين يحققون أيضاً في الإجراء الأمني قبل ذلك.

قال فوكيتا، الذي استُدعى إلى جلسة برلمانية الأربعاء، إن أي خطوة تؤدي إلى إعادة تشغيل المفاعل في المحطة سيجري تعليقها "لمدة عام على الأقل أو حتى أكثر".

أعطت السلطة مؤقتاً تقييماً أمنياً "أحمر" للمحطة النووية، وهو الأسوأ من بين أربع تصنيفات محتملة، ما يعني أن إدارتها التنظيمية قد تدهورت إلى مستويات يمكن أن تسمح بتدخلات خارجية.

أثارت القضية تساؤلات حول ما إذا كانت شركة تيبكو قد تعلمت أي دروس من كارثة فوكوشيما عام 2011، والتي نتجت عن زلزال وتسونامي هائلين، لكن تأثيرها الكامل يُعزى إلى حد كبير إلى افتقار المرفق لثقافة السلامة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us