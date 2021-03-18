سياسة
2 دقيقة قراءة
زعيم حزب الحركة القومية التركي: أردوغان مرشحنا لانتخابات 2023
في خطاب ألقاه، الخميس، خلال مشاركته في المؤتمر العام الـ13 لحزب الحركة القومية بالعاصمة أنقرة، قال زعيم الحزب دولت بهتشلي إن الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها المحدد عام 2023، مؤكداً أن مرشحهم لها سيكون الرئيس رجب طيب أردوغان.​​​​​​​
زعيم حزب الحركة القومية التركي: أردوغان مرشحنا لانتخابات 2023
المؤتمر العام الـ13 لحزب الحركة القومية بالعاصمة أنقرة / AA
18 مارس 2021

قال زعيم حزب الحركة القومية التركي دولت بهتشلي، إن الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها المحدد عام 2023، مؤكداً أن مرشحهم لها سيكون الرئيس رجب طيب أردوغان.​​​​​​​

جاء ذلك في خطاب ألقاه بهتشلي، الخميس، خلال مشاركته في المؤتمر العام الـ13 لحزب الحركة القومية، بالعاصمة أنقرة.

وأفاد بهتشلي أن النظام الرئاسي حظي بدعم شعبي كبير وأن لا عودة إلى النظام البرلماني.

وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها المحدد عام 2023.

وأضاف: "مرشحنا لرئاسيات 2023 هو الرئيس رجب طيب أردوغان".

من جانب آخر، أكد بهتشلي دعم حزبه بقوة الإصلاحات المعلنة من قبل الحكومة التركية.

وأوضح أن تركيا واحدة من الدول القليلة التي حققت نمواً اقتصادياً خلال فترة تفشي وباء كورونا.

ولفت إلى أن العمليات العسكرية التركية في سوريا وشمالي العراق، عرقلت تأسيس ممر إرهابي قرب حدود بلاده الجنوبية.

وتابع: "تركيا أصبحت دولة قادرة على إفشال المؤامرات الدولية والإقليمية".

وذكر بهتشلي أن شراء تركيا منظومة "S-400" الروسية تعد مسألة أمن قومي وسيادة وطنية.

وأردف: "ندعم الحوار مع مصر ونرغب في عودة العلاقات إلى سابق عهدها".​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us