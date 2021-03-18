سياسة
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بعد رفع الفائدة.. انتعاش الليرة التركية وارتفاع بورصة إسطنبول
انتعشت الليرة التركية وارتفعت بورصة إسطنبول عقب رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة من 17% إلى 19%، فيما أفاد محللون بأن البنك المركزي دعم أصول الليرة التركية من خلال اتخاذ خطوات تشديدية ضد الضغوط التضخمية المتزايدة.
بعد رفع الفائدة.. انتعاش الليرة التركية وارتفاع بورصة إسطنبول
الليرة التركية تواصل صعودها مقابل الدولار / Reuters
18 مارس 2021

سجلت الليرة التركية انتعاشاً ملحوظاً أمام الدولار، كما حقق سوق إسطنبول للأوراق المالية (البورصة) ارتفاعاً عقب رفع البنك المركزي سعر الفائدة من 17% إلى 19%.

وفي وقت سابق الخميس أعلن البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة فوق التوقعات بمقدار 200 نقطة أساس، من 17% إلى 19% على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.

وارتفع مؤشر سوق إسطنبول للأوراق المالية إلى مستوى 1.570 نقطة خلال تداولات اليوم، بزيادة قدرها 0.6% من الساعة 14:15 (3 تغ)، إضافة إلى ارتفاع عائد أسهم البنوك نحو 3%.

أما سعر صرف الدولار فتراجع بشكل حاد من 7.48 إلى 7.32 ليرة تركية، متأثراً برفع الفائدة، بانخفاض قدره 2.2%، وتراجع اليورو 2.3% إلى 8.78 ليرة.

وأفاد محللون بأن البنك المركزي دعم أصول الليرة التركية من خلال اتخاذ خطوات تشديدية ضد الضغوط التضخمية المتزايدة.

يذكر أن البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، من 15% إلى 17%، في ديسمبر/كانون الأول 2020.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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