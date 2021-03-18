تعتزم رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي تشارلز ميشيل عقْد لقاء افتراضي غداً الجمعة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال الناطق باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي أريك مامر إن اللقاء المذكور سيجري بعد ظهر غد الجمعة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأضاف "مامر" أن اللقاء سيناقش وضع العلاقات التركية-الأوروبية قبيل قمة لزعماء دول الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تنعقد قمة زعماء دول الاتحاد الأوروبي يومَي 25 و26 مارس/آذار الجاري.

في سياق آخر نظَّم مجلس الأمن والسياسة الخارجية التابع لرئاسة الجمهورية التركية الخميس ورشة عمل بعنوان "المرحلة الجديدة في العلاقات التركية-الأوروبية".

وعُقدت ورشة العمل في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة برئاسة متحدث الرئاسة التركية نائب رئيس مجلس الأمن والسياسة الخارجية إبراهيم قالن.

وناقشت الورشة مستقبل العلاقات التركية-الأوروبية وجهود خلق أجندة إيجابية في العلاقات الثنائية والإجراءات الواجبة لتعزيز العلاقات على المدى الطويل.

وجرى تأكيد أن تركيا تعتبر العضوية في الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية، وكذلك ضرورة وفاء الاتحاد الأوروبي بمسؤولياته.

وأشارت إلى أن "خطة عمل حقوق الإنسان" التي أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان مؤخراً ستساهم بخلق أجندة إيجابية في العلاقات التركية-الأوروبية.

وأكدت ورشة العمل ضرورة مراجعة اتفاق الهجرة والاتحاد الجمركي وإحياء عملية عضوية تركيا بالاتحاد الأوروبي وفتح فصول جديدة في العلاقات واستمرار آلية الحوار رفيع المستوى والتقدم في مسألة تحرير التأشيرات.

كما شددت على ضرورة التضامن والتعاون بين تركيا والاتحاد بمسائل مثل مكافحة الإرهاب والهجرة والعنصرية وكراهية الأجانب.

وحضر ورشة العمل أعضاء المجلس ونائب وزير الخارجية فاروق قايماقجي ونائب وزير العدل يعقوب مغول ونائب وزيرة التجارة غونجة باطور وأكاديميون وخبراء وممثلون لمراكز الفكر.