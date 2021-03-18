سياسة
2 دقيقة قراءة
رئيس الوزراء الجزائري وسفيرة تركيا يبحثان سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين
بحث رئيس الوزراء الجزائري وسفيرة تركيا سبل تعزيز التعاون بين البلدين بالمجال الاقتصادي وتنشيط آليات الاستثمار بين البلدين.
رئيس الوزراء الجزائري وسفيرة تركيا يبحثان سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين
تسعى الجزائر وتركيا لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار خلال العام الجاري
18 مارس 2021

بحث رئيس الوزراء الجزائري الخميس مع سفيرة تركيا تعزيز التعاون بين البلدين بعدد من المجالات أبرزها الاقتصادية.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الوزراء الجزائرية ورد فيه: "استقبل الوزير الأول عبد العزيز جراد بقصر الحكومة السفيرة ماهينور أوزدمير غوكتاش".

وأضاف أن "اللقاء كان فرصة لتبادل وجهات النظر حول واقع العلاقات بين البلدين وآفاق تطويرها في عديد من المجالات".

وأوضح أنه جرى "التركيز على تعزيز التعاون الاقتصادي للشراكة الجزائرية والتركية، وتنشيط آليات الاستثمار بين البلدين".

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 4 مليارات دولار في 2020، وفق بيانات رسمية جزائرية، ويسعى الطرفان لرفعها لتصل إلى 10 مليارات دولار العام الحالي، فيما تنشط أكثر من 800 شركة تركية في الجزائر بمجالات متنوعة.

وتعدّ تركيا في صدارة الدول المستثمرة بالجزائر بـ4.5 مليار دولار، ما ساهم في خلق 34 ألف وظيفة، وفق بيانات سابقة لوكالة الاستثمارات الحكومية الجزائرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us