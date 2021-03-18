بحث رئيس الوزراء الجزائري الخميس مع سفيرة تركيا تعزيز التعاون بين البلدين بعدد من المجالات أبرزها الاقتصادية.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الوزراء الجزائرية ورد فيه: "استقبل الوزير الأول عبد العزيز جراد بقصر الحكومة السفيرة ماهينور أوزدمير غوكتاش".

وأضاف أن "اللقاء كان فرصة لتبادل وجهات النظر حول واقع العلاقات بين البلدين وآفاق تطويرها في عديد من المجالات".

وأوضح أنه جرى "التركيز على تعزيز التعاون الاقتصادي للشراكة الجزائرية والتركية، وتنشيط آليات الاستثمار بين البلدين".

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 4 مليارات دولار في 2020، وفق بيانات رسمية جزائرية، ويسعى الطرفان لرفعها لتصل إلى 10 مليارات دولار العام الحالي، فيما تنشط أكثر من 800 شركة تركية في الجزائر بمجالات متنوعة.

وتعدّ تركيا في صدارة الدول المستثمرة بالجزائر بـ4.5 مليار دولار، ما ساهم في خلق 34 ألف وظيفة، وفق بيانات سابقة لوكالة الاستثمارات الحكومية الجزائرية.