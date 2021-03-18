أظهر استطلاع رأي أُجري في إفريقيا أن صورة فرنسا تتراجع بشكل متزايد بالقارة مقابل ارتقاء تدريجي لصورة تركيا.

الاستطلاع الذي حمل اسم "Africaleads 2021" أجرته مؤسسة "إيمار (IMMAR)" للأبحاث والاستشارات ومقرها الرئيسي في العاصمة الفرنسية باريس، ونُشرت نتائجه خلال اجتماع افتراضي للنسخة الثالثة من منتدى إفريقيا 2021 الذي ينظمه مجلس المستثمرين الفرنسيين في إفريقيا، الخميس.

وأظهر الاستطلاع الذي استند إلى آراء قادة الرأي في 12 بلداً إفريقياً أن صورة فرنسا تتراجع كل عام في القارة لتصل إلى المركز السابع خلال العام الحالي بعد أن كانت بالمركز الخامس في 2019.

وخلال التصويت السنوي على الدول صاحبة أفضل صورة في إفريقيا، احتلت فرنسا المركز الخامس في 2019 إثر حصولها على 21%، لتتراجع إلى المركز السادس في 2020 بنسبة أصوات بلغت 20%، وإلى المركز السابع خلال العام الحالي بـ17%.

في المقابل ارتقت صورة تركيا في القارة خلال الفترة ذاتها فاحتلت المركز الثامن بعد فرنسا مباشرة بنسبة أصوات بلغت 15% بعد أن كانت 8% في 2020.

وأشار التقرير إلى أن زيادة الاستثمارات التركية في إفريقيا والإعلان المستمر لشركة الخطوط الجوية التركية عن وجهات جديدة لها في القارة لعبا دوراً مهماً في زيادة تركيا رصيدها بالقارة، بأكثر من 100% في غضون عام واحد.

وأظهر التقرير تصدُّر الولايات المتحدة لقائمة الدول صاحبة أفضل صورة في إفريقيا، إثر حصولها على 43%، على الرغم من تراجع أصواتها بنسبة 5 نقاط عام 2020.

ويرى التقرير أن الولايات المتحدة لا تزال تحافظ على "قوتها الناعمة" في القارة على الرغم من مظاهرات "حياة السود مهمة" التي اجتاحت الولايات الأمريكية عقب مقتل "جورج فلويد" في مايو/أيار 2020 على يد الشرطة الأمريكية، في حادثة عنصرية تمس إفريقيا بشكل مباشر.

وحلت ألمانيا في المركز الثاني بـ37%، تلتها كندا بـ34%، ثم بريطانيا بـ28%، والصين بـ19%، واليابان بـ19%.

فيما يتعلق بقائمة الدول الشريكة الأكثر فائدة لإفريقيا حصلت تركيا على 66% لتحتل المركز السادس في القائمة التي تصدرتها الصين بـ74%.

وحلت الولايات المتحدة ثانية بـ74%، ثم كندا بـ72%، وألمانيا بـ71%، تبعتها اليابان بـ70%.

واحتلت بريطانيا المركز السابع بـ64%، ثم الإمارات بـ60%، وفرنسا بـ57%.

جنوب إفريقيا أفضل دولة في القارة

قاريّاً تصدرت جمهورية جنوب إفريقيا قائمة صاحبة أفضل صورة في إفريقيا إثر حصولها على 40%، تبعها المغرب بـ23% ثم غانا ورواندا.

وفيما يتعلق بالعلامات التجارية احتلت تويوتا اليابانية قائمة العلامات الأكثر موثوقية، تلتها على التوالي كوكا كولا وأبل الأمريكيتين وسامسونغ الكورية.

وأجري الاستطلاع خلال الفترة الممتدة من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، إلى يناير/كانون الثاني 2021، وشمل آراء ألفين و426 شخصاً من قادة الرأي من زعماء دينيين وإعلاميين وممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

وأُجري الاستطلاع عبر مقابلات مباشرة مع قادة الرأي في كل من الجزائر وتونس ومصر وإثيوبيا وكينيا ونيجيريا والكونغو الديمقراطية والكاميرون وبوركينا فاسو وكوت ديفوار والسنغال والمغرب.