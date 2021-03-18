سياسة
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لحم سلحفاة بحرية يتسبب بوفاة 19 بينهم أطفال بمدغشقر
تسبب تسمُّم غذائي بوفاة 19 شخصاً على الأقل بينهم تسعة أطفال في مدغشقر بعد تناولهم لحم سلحفاة بحرية.
لحم سلحفاة بحرية يتسبب بوفاة 19 بينهم أطفال بمدغشقر
وفاة 19 شخصاً بينهم أطفال بعد تناولهم لحم سلحفاة بحرية في مدغشقر / AA
18 مارس 2021

توفي 19 شخصاً على الأقل بينهم تسعة أطفال في مدغشقر نتيجة تسمُّم غذائي بعد استهلاكهم لحم سلحفاة بحرية، وهي حيوان محميّ، وفق ما أفاد مصدران متطابقان الخميس.

وأودع منذ الاثنين 34 شخصاً مستشفى فوتوماندري شرق الجزيرة، توفي عشرة منهم، وفق ما أعلنت وكالة مراقبة الأمن الصحي والغذائي من دون أن تكشف إن كان بين الضحايا أطفال.

وتوفي تسعة أطفال آخرين في منازلهم بعد استهلاكهم لحم السلحفاة نفسها، وفق حاكم المنطقة.

وتوصي سلطات الجزيرة الصحيّة بشدة بعدم تناول لحم السلحفاة البحرية و24 نوعاً بحرياً آخر خلال موسم الحرّ.

وتتغذى السلحفاة على أعشاب بحرية تجعل لحمها مسموماً لمن يتناوله بين نوفمبر/تشرين الثاني ومارس/آذار.

نتيجة ذلك يتعرض سنوياً نحو خمسين عائلة للتسمم ويموت البعض في المناطق الساحلية لمدغشقر.

وفي يناير/كانون الثاني 2018 توفي ثمانية أشخاص نتيجة تسمُّم شمال البلاد، وتوفي ثمانية آخرون الشهر السابق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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